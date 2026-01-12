Γροιλανδία: «Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή» λέει η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν

Η Μέττε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Δανία βρίσκεται σε «κρίσιμη στιγμή» εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, κατηγορώντας της ΗΠΑ, ότι «γυρίζουν την πλάτη τους στη δυτική συμμαχία».

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ των ηγετών των κομμάτων σε πολιτική συγκέντρωση την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται «σε σταυροδρόμι».

Τα σχόλιά της έρχονται λίγο πριν την κρίσιμη εβδομάδα για τις ολοένα και πιο τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ, κατά την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και Βίβιαν Μότζφελτ, πρόκειται να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Φρεντέρικσεν και πρόσθεσε: «Αυτό που διακυβεύεται είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, διότι αν αυτό που βιώνουμε από τους Αμερικανούς είναι ότι στην πραγματικότητα γυρίζουν την πλάτη τους στη δυτική συμμαχία, ότι γυρίζουν την πλάτη τους στη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ απειλώντας έναν σύμμαχο, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, τότε όλα θα σταματήσουν».

Τραμπ για Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση «είτε τους αρέσει είτε όχι»

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση σχετικά με τη Γροιλανδία «είτε τους αρέσει είτε όχι». Όπως σημείωσε: «Θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον ευγενικό τρόπο είτε με τον πιο δύσκολο τρόπο». Η κυβέρνησή του έχει αρνηθεί επανειλημμένα να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, παρά το γεγονός ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, μαζί με τους ηγέτες των τεσσάρων άλλων πολιτικών κομμάτων της χώρας, απάντησαν εκδίδοντας μια κοινή δήλωση, σύμφωνα με την οποία: «Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί. Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τους Γροιλανδούς».

Στην εγχώρια πολιτική συζήτηση στο Nyborg, η Φρεντέρικσεν είπε ότι αν και είχε δει τον Τραμπ από τότε, δεν είχε συζητήσει μαζί του για τη Γροιλανδία από ένα τηλεφώνημα πριν από ένα χρόνο. Η Δανία, είπε, «κάνει ό,τι μπορεί για να επικρατήσει η θέση της στην αμερικανική πραγματικότητα», αλλά πρέπει να «παραμείνει σταθερή» στο θέμα της Γροιλανδίας.

«Στην εποχή μας, θα υπάρξουν πολλές αναποδιές όπου μπορείς να επιλέξεις μόνο μεταξύ του σωστού και του λάθους, και αυτή είναι μία από αυτές», τόνισε.

Περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων ως «σύγκρουση για τη Γροιλανδία», ανέφερε: «Έχουμε λάβει τεράστια υποστήριξη από τις χώρες του ΝΑΤΟ».

Με πληροφορίες από The Guardian