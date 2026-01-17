Γροιλανδία: «Απαράδεκτες οι απειλές» - Η Ευρώπη αντιδράει στους δασμούς Τραμπ

Τα επόμενη βήματά τους ενορχηστρώνουν τα οκτώ ευρωπαϊκά κράτη, μετά τους -επιπλέον- δασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας και υπό τους φόβους κατάληψης του νησιού της Αρκτικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα που εξάγουν οι χώρες αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 1η Φεβρουαρίου, ακολουθούμενοι από δασμούς 25% από την 1η Ιουνίου. «Αυτοί οι δασμοί θα είναι απαιτητοί και πληρωτέοι μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας», πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να αντιδρούν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη Γροιλανδία, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Γροιλανδία: Η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης μετά την ανακοίνωση των δασμών Τραμπ

Φινλανδία:

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι «μεταξύ συμμάχων, τα ζητήματα λύνονται μέσω διαλόγου και όχι μέσω πίεσης». Τόνισε πως η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική μαζί με τους συμμάχους είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα του και ότι αυτός είναι και ο στόχος της δανικής πρωτοβουλίας στη Γροιλανδία.

«Υπογραμμίζουμε τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας. Στηρίζουμε τη Δανία και τη Γροιλανδία. Ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι «οι δασμοί θα υπονόμευαν τη διατλαντική σχέση και θα εγκυμονούσαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπείρας» είπε.

Σουηδία:

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές συζητήσεις» με ευρωπαϊκές χώρες για μια συντονισμένη απάντηση.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», έγραψε σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία αποφασίζουν για τα ζητήματα που τις αφορούν. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για θέμα της ΕΕ που επηρεάζει πολύ περισσότερες χώρες από εκείνες που στοχοποιούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ευρωπαϊκή Ένωση:

Πρέσβεις της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν τη στάση τους απέναντι στις απειλές Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι «θεμελιώδεις αρχές» του διεθνούς δικαίου και διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ στέκεται «σε πλήρη αλληλεγγύη» με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας: «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσαν σε επικίνδυνη καθοδική σπείρα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη και συντονισμένη.

Γερμανία:

Η πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), Χίλντεγκαρντ Μίλερ, προειδοποίησε ότι το κόστος από ενδεχόμενους νέους δασμούς θα ήταν «τεράστιο» για τη γερμανική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, ειδικά σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία. Ζήτησε «έξυπνη και στρατηγική απάντηση από τις Βρυξέλλες».

Ηνωμένο Βασίλειο:

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ «απολύτως λανθασμένη», ξεκαθαρίζοντας ότι η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και ότι το μέλλον της αφορά αποκλειστικά τους Γροιλανδούς και τους Δανούς. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια στην Αρκτική είναι ζήτημα για ολόκληρο το ΝΑΤΟ.

Γαλλία:

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι απειλές για δασμούς είναι «απαράδεκτες» και δεν έχουν θέση στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει ενωμένα και συντονισμένα, αν οι απειλές υλοποιηθούν, προκειμένου να προστατεύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία φαίνεται να αποδίδει, καθώς –όπως επισημαίνουν– οι απειλές Τραμπ μετατοπίστηκαν από το στρατιωτικό πεδίο στους δασμούς, ένδειξη ότι η ευρωπαϊκή στάση ασκεί πίεση στην Ουάσινγκτον.

Γροιλανδία: Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι «η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Δανία για αυτό».

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν.

Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για απόκτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Με πληροφορίες από Sky News