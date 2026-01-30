Γροιλανδία: Άνδρας αποπειράθηκε να υψώσει τη σημαία των ΗΠΑ στο Νουκ - «Δεν είναι αστείο» λέει η δήμαρχος

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, κάλεσε τους δημοσιογράφους και τους δημιουργούς περιεχομένου να ενεργούν με υπευθυνότητα, μετά από την αποτυχημένη απόπειρα ενός κωμικού να υψώσει τη σημαία των ΗΠΑ στο Νουκ.

Ο Μάξι Σάφροτ, Βαυαρός κωμικός, προσπάθησε να υψώσει τη σημαία των ΗΠΑ κοντά στο πολιτιστικό κέντρο του Νουκ στη Γροιλανδία, αλλά αντιμετωπίστηκε από εξοργισμένους περαστικούς.

Όταν τον ρώτησαν, ισχυρίστηκε ότι είναι Αμερικανός αξιωματούχος, πριν αποχωρήσει υπό τα αποδοκιμαστικά βλέμματα των ντόπιων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Agence France-Presse που ήταν στο σημείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 41χρονος καταγγέλθηκε στην αστυνομία και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Η Avaaraq Olsen, δήμαρχος της περιφέρειας στην οποία ανήκει η πρωτεύουσα, εξέφρασε την οργή της για το περιστατικό, σημειώνοντας πως «η ανύψωση μιας σημαίας στο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσάς μας, μιας στρατιωτικής υπερδύναμης που για εβδομάδες αφήνει να εννοηθεί στρατιωτική παρέμβαση στη χώρα μας, δεν είναι αστείο. Δεν είναι διασκεδαστικό. Είναι εξαιρετικά επιβλαβές».

Η δήμαρχος τόνισε ότι οι Γροιλανδοί, ιδιαίτερα τα παιδιά, αισθάνονται ανησυχία και φόβο για την τρέχουσα κατάσταση. «Όταν ενισχύετε αυτούς τους φόβους για περιεχόμενο, προβολές ή γέλια, δεν είστε τολμηροί ή δημιουργικοί. Προσθέτετε στο άγχος ενός ήδη ευάλωτου πληθυσμού», πρόσθεσε.

«Σταματήστε πριν γυρίσετε κάτι. Σκεφτείτε πριν στήσετε ένα ‘αστείο’ γεγονός. Σκεφτείτε αν η επόμενη ερώτησή σας ή η επόμενη φάρσα σας θα ενημερώσει τον κόσμο ή απλώς θα κάνει ένα παιδί να κλάψει ή μια οικογένεια να νιώσει λιγότερο ασφαλής στη δική της χώρα».

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας εργάζεται για να μειώσει το άγχος και την ανασφάλεια του πληθυσμού, που προκλήθηκε από τις επανειλημμένες απειλές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, να καταλάβει την Αρκτική περιοχή.

Ο Σάφροτ είναι γνωστός στη Γερμανία για τη συμμετοχή του στο σατιρικό πρόγραμμα Extra Drei, που προβάλλεται από το κανάλι NDR και προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές. Το κανάλι εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό σε δηλώσεις του προς τη γερμανική Der Spiegel και το πρακτορείο Ritzau.

Με πληροφορίες από Guardian