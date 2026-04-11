Το Grindr διοργανώνει εκδήλωση στην Ουάσινγκτον πριν το δείπνο των δημοσιογράφων

Η εφαρμογή γνωριμιών Grindr ετοιμάζεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις που προηγούνται του ετήσιου δείπνου των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, ενός από τα πιο γνωστά κοσμικο-πολιτικά γεγονότα στην Ουάσινγκτον.

Η εταιρεία θα διοργανώσει δικό της πάρτι την παραμονή της εκδήλωσης, σε γειτονιά της Τζορτζτάουν, εντασσόμενο στο πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνοδεύουν το δείπνο, το οποίο συχνά αποκαλείται ειρωνικά «χορός των σπασίκλων» λόγω της συμμετοχής δημοσιογράφων και πολιτικών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει ζητήματα όπως η ελευθερία του λόγου, η χρηματοδότηση για τον HIV, η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των οικογενειών.

Ο Τζο Χακ, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων της εταιρείας, ανέφερε ότι η παρουσία της Grindr στην Ουάσινγκτον συνδέεται με το γεγονός ότι τα ζητήματα που συζητούνται σε πολιτικό επίπεδο επηρεάζουν άμεσα την κοινότητα των χρηστών της. Παρά το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει υιοθετήσει θέσεις που θεωρούνται εχθρικές προς την LGBTQ κοινότητα, στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία LGBTQ ατόμων παραμένει ισχυρή ακόμη και μέσα σε αυτούς τους πολιτικούς κύκλους.

Η ίδια η Grindr έχει αναφερθεί σε αυτό το φαινόμενο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει δηλώσει ότι η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, επιβεβαιώνοντας αναφορές για σημαντική αύξηση χρήσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών το 2024.

Το δείπνο των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολιτικούς, δημοσιογράφους και διασημότητες και θεωρείται σημαντικό γεγονός για τον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραστεί φέτος, παρά το γεγονός ότι είχε αποφύγει την εκδήλωση κατά την πρώτη του θητεία, υποσχόμενος να την κάνει «την μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή βραδιά».

Με πληροφορίες από The Hill