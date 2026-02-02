Grammy 2026: «Δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί» - Ο Bad Bunny ξέσπασε κατά της ICE

Ο Bad Bunny τάχθηκε υπέρ της αγάπης αντί του μίσους, στα βραβεία Grammy 2026.

Αφού κέρδισε το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς, ο Bad Bunny κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα Grammy 2026, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Συγκεκριμένα, πήρε ξεκάθαρη πολιτική θέση με μια δυνατή ομιλία, εν μέσω ενός κλίματος εθνικής αναταραχής λόγω των βίαιων επιχειρήσεων της ICE, που έχουν κοστίσει τη ζωή σε αθώους ανθρώπους.

«ICE έξω», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης, πριν σταματήσει καθώς το κοινό ξέσπασε σε εκκωφαντικά χειροκροτήματα και επευφημίες. «Δεν είμαστε άγριοι. Δεν είμαστε ζώα. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Μετά από νέο γύρο χειροκροτημάτων ο ράπερ συνέχισε, καλώντας σε θετικότητα παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα, μιλώντας επίσης για τη δύναμη της αγάπης απέναντι στο μίσος.

«Θέλω να πω στον κόσμο: ξέρω ότι είναι δύσκολο να μη μισείς αυτές τις μέρες. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Οπότε, παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί.

»Αν αγωνιζόμαστε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας, αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος με αγάπη. Μην το ξεχάσετε αυτό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ», κατέληξε.