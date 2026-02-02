Grammy 2026: Η αιχμηρή δήλωση του Τρέβορ Νόα για τη Nicki Minaj - «Είναι στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ»

Αιχμηρός προς τη Nicki Minaj και την στήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ο παρουσιαστής των Βραβείων Grammy 2026, Τρέβορ Νόα.

Υπενθυμίζεται πως η Nicki Minaj, παρόλο που το 2020 άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει αλλάξει στάση αποθεώνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, αφού αντάλλαξε αστεία με δεκάδες σούπερσταρ στο κοινό, ο Νόα στάθηκε στην απουσία της Minaj από την τελετή: «Η Nicki Minaj δεν είναι εδώ», είπε. «Είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας πολύ σημαντικά ζητήματα».

Grammy 2026: Η μίμηση του Τρέβορ Νόα

Συνεχίζοντας, έκανε τη δική του μίμηση του Τραμπ και -αναφερόμενος στο viral τραγούδι της Cardi B, WAP- πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, Nicki, εγώ έχω το μεγαλύτερο… Όλοι το λένε. Ξέρω ότι λένε πως το έχεις εσύ, αλλά το έχω εγώ. WAP, WAP, WAP. Κοίτα το, μωρό μου».

Η στάση της Minaj υπέρ του Τραμπ και του κινήματος MAGA έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο κοινό της το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρθηκε.

Πέρσι, ο μονόλογος του Νόα ήταν πιο συγκρατημένος, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ωστόσο είχε ασκήσει κριτική στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η φετινή τελετή της 1ης Φεβρουαρίου ήταν η έκτη φορά που ο κωμικός και συγγραφέας παρουσίασε τα Grammy - και, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η τελευταία του.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που καλωσορίζουμε ξανά τον Τρέβορ Νόα για έκτη και, δυστυχώς, τελευταία φορά», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ο εκτελεστικός παραγωγός της τελετής, Ben Winston. «Είναι ο πιο φαινομενικός οικοδεσπότης: έξυπνος, αστείος και αληθινός φίλος της μουσικής. Ο αντίκτυπός του ήταν θεαματικός».

Τα 68α Grammy πραγματοποιήθηκαν στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Ο Kendrick Lamar ηγήθηκε των υποψηφιοτήτων της βραδιάς με εννέα συνολικά, μεταξύ των οποίων Record of the Year, Song of the Year και Album of the Year.

Με πληροφορίες από Variety