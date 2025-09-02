Γούντι Άλεν: «Ο Τραμπ ήταν καλός ηθοποιός, θα τον σκηνοθετούσα και σήμερα αν μου το επέτρεπε»

Ο Γούντι Άλεν αποκάλυψε ότι είχε εντυπωσιαστεί από τις υποκρτιτικές ικανότητες του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο σκηνοθέτησε στη σατιρική ταινία «Celebrity» το 1998.

Μιλώντας στο podcast του κωμικού Μπιλ Μάχερ «Club Random», ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ «ευχάριστο συνεργάτη και πολύ καλό ηθοποιό».

«Ήταν ευγενικός, ακριβής, έκανε τα πάντα σωστά και είχε πραγματικό ταλέντο στο σόουμπιζ. Θα μπορούσα να τον σκηνοθετήσω ακόμη και σήμερα. Αν μου το επέτρεπε ως πρόεδρος, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω θαύματα», είπε ο Άλεν.

Στην ταινία, όπου πρωταγωνιστούσε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο Τραμπ εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα ως ο εαυτός του. Μάλιστα, σε μια σπάνια στιγμή αυτοσαρκασμού λέει ότι θέλει «να αγοράσει τον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου και ίσως να τον γκρεμίσει για να χτίσει ένα πολύ ψηλό και όμορφο κτήριο».

Σήμερα, Τρίτη, ο Αμερικανός προέδρος μοιράστηκε στην πλατφόρμα Truth Social ένα άρθρο του Variety σχετικά με τις δηλώσεις του πρόσφατες δηλώσεις του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη.

Γούντι Άλεν για Τραμπ: «Δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκε στην πολιτική»

Ο Άλεν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε «χαρισματική παρουσία μπροστά στην κάμερα», ήταν «ευχάριστος, επαγγελματίας, ευγενικός» και πως τον εξέπληξε η στροφή του στην πολιτική. «Η πολιτική είναι γεμάτη πονοκεφάλους, δύσκολες αποφάσεις και αγωνία. Τον θυμάμαι στα παιχνίδια των Νικς, να παίζει γκολφ, να είναι κριτής σε καλλιστεία… δραστηριότητες ευχάριστες και χαλαρές. Γιατί να θέλει ξαφνικά να μπει σε όλη αυτή τη βάσανο, δεν το καταλαβαίνω», είπε.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι ψήφισε την Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024, διευκρινίζοντας: «Διαφωνώ με πολλές, σχεδόν όλες –όχι όλες, αλλά σχεδόν όλες– τις πολιτικές του Τραμπ».

Κλείνοντας, ο 88χρονος σκηνοθέτης σχολίασε: «Θα ήθελα να τον σκηνοθετήσω τώρα ως πρόεδρο και να παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο 88χρονος σκηνοθέτης, του οποίου οι ταινίες συχνά αντλούν έμπνευση από τη ρωσική λογοτεχνία, δέχθηκε πρόσφατα κριτική για τη διαδικτυακή συμμετοχή του σε φεστιβάλ κινηματογράφου στη Μόσχα, όπου και τιμήθηκε. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή του: «Σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος».

