Γουιάνα: Βυθίστηκε φέρι μποτ με 116 επιβάτες - Δεκάδες αγνοούμενοι

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φέρι μπότ που μετέφερε 116 επιβάτες, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/7).

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το φέρι μπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα.

Ferry carrying 116 passengers capsizes off Guyana coast



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Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

Ο πρωθυπουργός της Γουιάνας, Μαρκ Φίλιπς, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής (19/7) ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες που ήταν δυνατόν.

Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.