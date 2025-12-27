Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους από πτώση λεωφορείου

Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά από την πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου σε ένα φαράγγι στον Διαμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με τις αρχές το Σάββατο.

«Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα — 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πρόσθεσε ότι περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Reuters