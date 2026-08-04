Γουατεμάλα: Εξερράγη το ηφαίστειο Φουέγο – Εκκενώνονται χωριά στις πλαγιές του

Η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα οδήγησε στην εκκένωση τουλάχιστον δύο χωριών που βρίσκονται στις πλαγιές του.

Το Φουέγο, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο δυτικό ημισφαίριο, άρχισε να εκτοξεύει λάβα και ηφαιστειακή τέφρα τη Δευτέρα.

Πυροκλαστικές ροές, χείμαρροι από αέρια, ηφαιστειακή τέφρα και θραύσματα πετρωμάτων, συνέχισαν να κατεβαίνουν από τη νοτιοανατολική πλαγιά του ηφαιστείου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία που παρακολουθεί τη δραστηριότητά του.

Γουατεμάλα: Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό - Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών Conred κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό σε εθνικό επίπεδο, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, και κάλεσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι εκρήξεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυροκλαστικές ροές και εκτεταμένα νέφη ηφαιστειακής τέφρας.

Η Conred προέτρεψε τους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, ενώ τα μαθήματα ανεστάλησαν στα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο.

Γουατεμάλα: Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το Φουέγο εξερράγη το 2018

Το Φουέγο βρίσκεται μόλις 16 χιλιόμετρα δυτικά της Αντίγκουα, μιας πόλης ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για να θαυμάσουν την αποικιακή αρχιτεκτονική της.

Το ενεργό στρωματοηφαίστειο έχει επίσης εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους.

Η Conred προειδοποίησε τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους να μην προσεγγίζουν ούτε να παραμένουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το Φουέγο εξερράγη το 2018, με πολλούς να εγκλωβίζονται στις ταχύτατα κινούμενες πυροκλαστικές ροές που κατέβηκαν στη χαράδρα Λας Λάχας (Las Lajas).

El Volcán de Fuego no da tregua.



La mayor erupción en años sigue lanzando gran cantidad de ceniza y flujos piroclásticos hacia varias barrancas del volcán.



Varias comunidades han sido evacuadas durante la madrugada. pic.twitter.com/iAwe3DRTPx — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

NEW: Guatemala issues 'danger' alert after Fuego volcano erupts @TheInsiderPaper pic.twitter.com/k2fRHZMR9w — PheonixLeoRise8 (@PheonixLeoRise8) August 4, 2026

Με πληροφορίες της BBC