Google: Γιατί καλείται να πληρώσει 4,1 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Google έχασε τη δικαστική μάχη κατά του προστίμου-ρεκόρ που της είχαν επιβάλει πριν από οκτώ χρόνια οι ευρωπαϊκές αντιμονοπωλιακές αρχές για τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Android με στόχο τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει αρχικά στη Google πρόστιμο ύψους 4,34 δισ. ευρώ το 2018, κρίνοντας ότι οι συμφωνίες της υποχρέωναν τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να προεγκαθιστούν στις συσκευές Android την Google Search, τον περιηγητή Chrome και το κατάστημα εφαρμογών Google Play, ενώ παράλληλα τους εμπόδιζαν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές εκδόσεις του Android.

Το 2022, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσε το πρόστιμο στα 4,1 δισ. ευρώ, έπειτα από προσφυγή της εταιρείας. Η Google άσκησε στη συνέχεια έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, του ανώτατου δικαστικού οργάνου της ΕΕ.

Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού.

«Η έφεση που άσκησαν η Google και η μητρική της εταιρεία, Alphabet, κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου απορρίπτεται, επιβεβαιώνοντας έτσι την κύρωση που επιβλήθηκε για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Google Search στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος Android», ανέφεραν οι δικαστές.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της εταιρείας ώστε το Android να παραμείνει ένα ανοικτό, διαλειτουργικό και δωρεάν λειτουργικό σύστημα.

«Σε κάθε περίπτωση, ήδη από το 2018 προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφώνονται με την αρχική απόφαση και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και στη διατήρηση της διαφάνειας προς όφελος των χρηστών, των συνεργατών και των προγραμματιστών μας», ανέφερε η εταιρεία.

Η Google έχει δεχθεί συνολικά πρόστιμα σχεδόν 11 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορες παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Παράλληλα, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα στο άμεσο μέλλον, καθώς κατηγορείται ότι ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες και προϊόντα στα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και για πρακτικές που αφορούν το κατάστημα εφαρμογών της. Και οι δύο υποθέσεις εξετάζονται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), ο οποίος έχει στόχο να περιορίσει την ισχύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Με πληροφορίες από Reuters