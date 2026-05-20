Global Sumud Flotilla: Μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα» μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Μετά την αναχαίτιση των σκαφών από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ανοιχτά της Κύπρου τη Δευτέρα, το βράδυ της Τρίτης το ΥΠΕΞ της χώρας, ανακοίνωσε συγκεκριμένα πως οδηγούνται στο Ισραήλ.

«Και οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά σκάφη και οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους (των χωρών) τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους.

Στόχος του στολίσκου, που αποτελούνταν από περίπου 50 πλεούμενα, ήταν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, ανέφεραν από πλευράς τους ότι «η ισραηλινή κατοχή για ακόμη μια αφορά αναχαίτισε παράνομα και βίαια τον διεθνή στόλο μας με ανθρωπιστικά σκάφη και απήγαγε τους εθελοντές μας», απαιτώντας «την ταχεία απελευθέρωση των ακτιβιστών» και «το τέλος του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι ο στολίσκος επιχειρούσε να παραδώσει βοήθεια σε «τρομοκράτες στη Γάζα».

Παράλληλα, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην περιοχή.

Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια μέσα στον τελευταίο χρόνο να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.