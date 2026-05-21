Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές και ξεκίνησαν οι απελάσεις

Απελευθερώθηκαν, από το Ισραήλ, οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα».

Η Τουρκία δήλωσε ότι στέλνει πτήσεις τσάρτερ στο Ισραήλ για τον επαναπατρισμό ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας, μια μέρα αφότου ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή με βίντεο στα οποία φαίνονται ακτιβιστές να είναι γονατιστοί με δεμένα τα χέρια τους.

«Σχεδιάζουμε να φέρουμε τους πολίτες μας και τους συμμετέχοντες από τρίτες χώρες στην Τουρκία μέσω ειδικών πτήσεων τσάρτερ που θα οργανώσουμε σήμερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Φιντάν δεν αναφέρει πάντως, πόσοι ακτιβιστές θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Τουρκία, αλλά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 78 Τούρκοι υπήκοοι ήταν μεταξύ των κρατουμένων.

Ο υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Τουρκία εργάζεται «για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών μας που έχουν συλληφθεί μετά την παράνομη επέμβαση κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud και να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή τους στην Τουρκία».

Επίσης, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατρισθούν «το συντομότερο δυνατόν» με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς.

«Αλλάξαμε τον νόμο ώστε να μπορέσουμε να τους αφήσουμε να φύγουν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Τζόσουα Ζάρκα στο γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info. «Και αυτό θα γίνει όχι μόνο με τους Γάλλους, αλλά με όλους τους συμμετέχοντες» στον «Στολίσκο για τη Γάζα».

Εντούτοις «πρέπει να πούμε (...) ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν απευθείας σχέσεις με την (ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση) Χαμάς». «Αυτοί που έχουν απευθείας σχέσεις με τη Χαμάς, θα ανακριθούν και θα κρατηθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής δήλωσε εξάλλου ότι ο αναπληρωτής του είναι αυτός που θα ανταποκριθεί στην κλήση που του έγινε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επειδή ο ίδιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή «στο εξωτερικό».

Η Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι κάλεσε τον ισραηλινό πρεσβευτή σχετικά με τις «απαράδεκτες ενέργειες» του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο Τζόσουα Ζάρκα εξέφρασε τη λύπη του κάνοντας λόγο για «ένα επικοινωνιακό εγχείρημα» για εκλογικούς σκοπούς εκ μέρους αυτού του υπουργού της άκρας δεξιάς.

Ο πρεσβευτής δήλωσε επίσης, ότι ο αναπληρωτής του θα επαναλάβει πως οι ενέργειες αυτές είναι «αντίθετες με τις αξίες» του Κράτους του Ισραήλ και «του ίδιου του ιουδαϊσμού».

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αγανάκτηση και καταδίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία απαιτώντας απ' αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη των μελών του «στολίσκου για τη Γάζα» και τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ.

«Διέταξα να κλητευθεί χωρίς καθυστέρηση ο επιτετραμμένος του Ισραήλ στη Βαρσοβία για να του εκφράσουμε την αγανάκτησή μας καθώς και να απαιτήσουμε συγγνώμη για την εξαιρετικά ανάρμοστη συμπεριφορά ενός μέλους της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι μέσω του λογαριασμού του στο X.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των πολωνών πολιτών και μια μεταχείριση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα από τη Μαδρίτη ότι 44 ισπανοί ακτιβιστές, που συμμετείχαν στον «στολίσκο για τη Γάζα» και κρατούνται από το Ισραήλ, θα απελαθούν στην Ισπανία μέσω της Τουρκίας με μια πτήση που θα αναχωρήσει στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τον «αποτροπιασμό» του για την μεταχείριση ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Στα βίντεο που έδωσε ο Ισραηλινός υπουργός στη δημοσιότητα, φαίνεται ο ίδιος να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Συγκλονισμένος από τη μεταχείριση μελών του στολίσκου από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ. Η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους», αναφέρει ανακοίνωση που ανήρτησε ο Κόστα στην πλατφόρμα Χ.

Με πληροφορίες από Times of Israel