Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για τη σκληρή μεταχείριση που φέρεται να υφίσταται Γκρέτα Τούνμπεργκ υπό την κράτηση των ισραηλινών αρχών.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μία από τους 437 ακτιβιστές, βουλευτές και νομικούς που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), μια συμμαχία περισσότερων από 40 σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Ο ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν όλα τα σκάφη και συνέλαβαν όλα τα μέλη των πληρωμάτων, με τους περισσότερους να κρατούνται στο Κέντρο Κράτησης Κετζιότ, γνωστό και ως Ανσάρ III, μια υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε η εφημερίδα Guardian, σε email του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών προς άτομα του στενού κύκλου της Γκρέτα Τούνμπεργκ, αξιωματούχος που την επισκέφθηκε στη φυλακή ανέφερε αρχικά ότι η ακτιβίστρια δήλωσε πως κρατείται σε κελί γεμάτο κοριούς, με ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό.

«Η πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει την Γκρέτα. Ανέφερε ότι υπέστη αφυδάτωση. Δεν της δόθηκε επαρκής ποσότητα ούτε τροφής ούτε νερού. Επίσης, είπε ότι εμφάνισε εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι την άφηναν να κάθεται για πολλή ώρα σε σκληρές επιφάνειες», ανέφερε το email. Στη συνέχεια κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άλλος κρατούμενος ανέφερε σε διαφορετική πρεσβεία ότι είδε να την αναγκάζουν να κρατά σημαίες ενώ τη φωτογράφιζαν.

Τις τελευταίες ώρες ωστόσο, έγινε γνωστό από τον Τούρκο ακτιβιστή Ερσίν Τσελίκ, μέλος του στολίσκου Sumud, ότι την έσυραν από τα μαλλιά και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία.

«Έσυραν τη Γκρέτα από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους υπόλοιπους», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο Anadolu.

Ο Λορέντζο Ντ’Αγκοστίνο, δημοσιογράφος και επίσης συμμετέχων στον στολίσκο, δήλωσε μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη ότι η Τούνμπεργκ ήταν «τυλιγμένη με την ισραηλινή σημαία και την περιέφεραν σαν τρόπαιο», σκηνή που περιγράφηκε με αποτροπιασμό και οργή από όσους την είδαν.

Με πληροφορίες από Guardian