Γκουτέρες για Κυπριακό: «Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω άλλη μία συνάντηση '5 συν 1'»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε εν μέσω της τριμερής συνάντησης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμανότι, πως σχεδιάζει να συγκαλέσει μια πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό, με στόχο να καθοριστεί η πορεία προς την επίλυση μιας σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από μισό αιώνα.

«Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω άλλη μία συνάντηση 'πέντε συν ένα', αφού προηγηθούν επαρκείς προετοιμασίες σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία των συζητήσεων», δήλωσε ο Γκουτέρες σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

Η συνάντηση - η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί - θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία, οι οποίες είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

«Ήταν καθήκον να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία, τόνισε απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες του νησιού: 'Οι κάτοικοι θέλουν να δούν τους ηγέτες τους να κάνουν το τελευταίο βήμα ώστε το νησί να εισέλθει σε περίοδο ειρήνης και συνεργασίας'».

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά είναι και παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά μια λύση στην Κύπρο θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη, εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους», κατέληξε.