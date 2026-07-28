Γκουτέρες: Επιτακτική ανάγκη η λύση στο Κυπριακό

Τη δέσμευσή του στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε παραγωγικές τις συνομιλίες, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη στήριξη μιας νέας πολιτικής διαδικασίας.

Μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την παρουσία του στο νησί ως επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στη στήριξη και των δύο κοινοτήτων.

«Προφανώς τα πάντα εξαρτώνται από τους ίδιους τους Κυπρίους, ωστόσο ρόλο έχουν να διαδραματίσουν και οι εγγυήτριες δυνάμεις... Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία», δήλωσε.

Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις της Κύπρου, με βάση τις συμφωνίες που ίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία το 1960.

«Επιτακτική η πρόοδος στο Κυπριακό»

Στην αρχή της συνάντησής του με τον κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή καθιστά την πρόοδο στο Κυπριακό ακόμη πιο επιτακτική.«Αν υπάρχει μια στιγμή που η επίλυση του Κυπριακού είναι απαραίτητη, αυτή είναι τώρα», ανέφερε, αναφερόμενος στις περιφερειακές αναταραχές και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που θα μπορούσαν να φέρουν το νησί στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων.

Μια λύση, πρόσθεσε, δεν θα ωφελούσε μόνο την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την περιοχή.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να διευκολύνουν και να στηρίξουν τη διαδικασία, αλλά δεν μπορούν να επιβάλουν λύση.

«Δεν είναι δικός μου ρόλος να υποδείξω σε κανέναν τι πρέπει να γίνει», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες. «Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα και απόλυτη αφοσίωση, για να στηρίξω τις δικές σας προσπάθειες».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα αποτελεί ακόμη μία σαφή απόδειξη της αφοσίωσής του στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, στην περιοχή αλλά και διεθνώς. Υπολογίζουμε στη στήριξη και την πολιτική σας δέσμευση», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των αξιών και των αρχών, σε μια εποχή που ορισμένοι δρώντες υπονομεύουν το διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

Η συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στα κατεχόμενα διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε τη δέσμευσή του στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Χαρακτήρισε παραγωγικές τις συναντήσεις του και με τους δύο ηγέτες, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Κοινή συνάντηση με τους δυο ηγέτες

Ο κ. Γκουτέρες συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων, διαπραγματευτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες που εργάζονται για την πρακτική συνεργασία εκατέρωθεν της νεκρής ζώνης.

Το βράδυ της Τρίτης θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο προς τιμήν του κ. Χριστοδουλίδη και του κ. Ερχιουρμάν, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες.

Ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των επαφών του προτού διευκρινίσει εάν τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν μια ρεαλιστική ατραπό για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Με πληροφορίες από Euronews