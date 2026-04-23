Γκισλέιν Μάξγουελ: Έστειλε «μυστηριώδες» USB στο υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Η Γκισλέιν Μαξγουέλ, καταδικασμένη για συμμετοχή σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, φέρεται να απέστειλε ένα «μυστηριώδες» USB στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά από δημόσια παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ σχετικά με την υπόθεση του χρηματιστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας, απέστειλε στις 16 Απριλίου, μέσω FedEx, έναν φάκελο που περιείχε USB στικ, με παραλήπτη τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον.

Το περιεχόμενο του USB δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι περιλαμβάνει τροποποιημένη αίτηση και περίπου 50 συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με την προσπάθειά της να ανατρέψει την καταδίκη της.

Γκισλέιν Μάξγουελ: Το timing και η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Η αποστολή του USB ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την υπόθεση Έπσταϊν.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», είχε δηλώσει, αρνούμενη οποιαδήποτε προσωπική σχέση τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Μάξγουελ. Στην ίδια παρέμβαση, η Πρώτη Κυρία είχε ζητήσει από το Κογκρέσο να προχωρήσει σε δημόσιες ακροάσεις, ώστε τα θύματα του Έπσταϊν να καταθέσουν ενόρκως.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του 2002 που είχε σταλεί στη Μάξγουελ, χαρακτηρίζοντάς το «απλή και ασήμαντη αλληλογραφία», παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιεχόμενο φαινόταν πιο προσωπικό από ό,τι παρουσιάστηκε.

Η χρονική συγκυρία της αποστολής έχει προκαλέσει σχόλια σε μέσα ενημέρωσης και παρατηρητές, με ορισμένους να εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνδέεται με τη δημόσια τοποθέτηση της Μελάνια Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα που σχετίζονται με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ έχουν διατυπώσει ισχυρισμούς ότι η Μελάνια είχε βρεθεί στο παρελθόν σε κοινωνικές περιστάσεις όπου φέρεται να υπήρχαν «ευαίσθητες» αλληλεπιδράσεις με τον Έπσταϊν, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Γκισλέιν Μάξγουελ: Τι περιλαμβάνει το USB

Σε επιστολή προς ομοσπονδιακό δικαστή, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο USB φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να επαναλαμβάνει ήδη γνωστούς ισχυρισμούς της Μάξγουελ, αναφέροντας πως «δεν έχουν ουσιαστική βάση».

Ωστόσο, σημείωσαν ότι πρόκειται για εκτενή φάκελο με πολλά έγγραφα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λεπτομερή εξέτασή του πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, ζήτησαν προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου 2026 για την πλήρη απάντησή τους.

Με πληροφορίες από OK! Magazine