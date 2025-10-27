Γκάβιν Νιούσομ: «Ναι, σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος για την προεδρία το 2028»

Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της αμερικανικής Αριστεράς, δήλωσε δημόσια πως εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028, όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία του στην πολιτεία.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning του CBS, ο 57χρονος πολιτικός παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Ναι, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα το αντίθετο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω».

Η δήλωσή του αποτελεί την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι ο Νιούσομ προετοιμάζει το έδαφος για μια προεδρική εκστρατεία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα κριθεί «μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026». Η θητεία του ως κυβερνήτης λήγει τον Ιανουάριο του 2027, και λόγω συνταγματικού ορίου δεν μπορεί να επανεκλεγεί.

Ένας διαχρονικός «αντίπαλος» του Τραμπ

Ο Νιούσομ έχει καθιερωθεί ως έντονος επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ, ειδικά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο. Η αντιπαράθεσή τους έχει μεταφερθεί ακόμη και στα οικονομικά: ο υπουργός Μεταφορών του Τραμπ, Σον Ντάφι, απείλησε την Κυριακή να αποσύρει 160 εκατ. δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης από την Καλιφόρνια, κατηγορώντας την πολιτεία ότι παραβιάζει τους κανονισμούς για τις εμπορικές άδειες οδηγών φορτηγών.

Η απάντηση του γραφείου Νιούσομ ήταν αιχμηρή: «Ο πρώην τηλεοπτικός σταρ και νυν υπουργός Μεταφορών δεν καταλαβαίνει τη νομοθεσία. Η Καλιφόρνια έχει 40% χαμηλότερο δείκτη θανατηφόρων τροχαίων από τον εθνικό μέσο όρο. Τα στοιχεία δεν λένε ψέματα — η κυβέρνηση Τραμπ λέει».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS News και του Decision Desk HQ, το 72% των Δημοκρατικών και σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι (48%) πιστεύουν ότι ο Νιούσομ πρέπει να διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Η δημοφιλία του στην Καλιφόρνια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την έντονη κριτική των Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί, δήλωσε πως «η ιδέα ότι ένα παιδί με δυσλεξία, που δεν μπορούσε να διαβάσει δυνατά στην τάξη, θα έφτανε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, είναι από μόνη της απίστευτη».

Με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας, η είσοδος του Νιούσομ στο κάδρο προμηνύει εσωκομματική μάχη διαδοχής για την εποχή μετά τον Τραμπ. Οι αναλυτές βλέπουν στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας έναν χαρισματικό, επικοινωνιακό και προοδευτικό πολιτικό, που θα μπορούσε να ενώσει τα διαφορετικά ρεύματα των Δημοκρατικών.

Όπως είπε και ο ίδιος στο CBS: «Η μοίρα θα το δείξει. Προς το παρόν, έχω ακόμη δουλειά να κάνω στην Καλιφόρνια».

Με πληροφορίες από Guardian



