Γιούλια Ναβάλναγια: «Νέα τεστ αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή»

Η χήρα του Ρώσου αντικαθεστωτικού ηγέτη, Αλεξέι Ναβάλνι, επανέρχεται με νέες καταγγελίες, δηλώνοντας ότι δύο ανεξάρτητες εργαστηριακές αναλύσεις σε βιολογικά δείγματα του συζύγου της καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δηλητηριάστηκε, λίγο πριν τον θάνατό του σε ρωσική ποινική αποικία.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, η Γιούλια Ναβάλναγια μίλησε με λεπτομέρειες για τις τελευταίες μέρες του συζύγου της στη φυλακή, αναφέροντας ότι οι σωφρονιστικές αρχές αγνόησαν τις πρώτες ενδείξεις πως η υγεία του επιδεινωνόταν. Παράλληλα, παρουσίασε φωτογραφίες από το κελί όπου κατέρρευσε.

«Από τον Φεβρουάριο του 2024 είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε και να μεταφέρουμε με ασφάλεια δείγματα του Αλεξέι στο εξωτερικό. Δύο διαφορετικά εργαστήρια σε ισάριθμες χώρες επιβεβαίωσαν ότι δηλητηριάστηκε», υποστήριξε. Η ίδια απαίτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν άμεσα τα αποτελέσματά τους, προσθέτοντας: «Δηλώνω ξεκάθαρα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του συζύγου μου».

Στην ίδια δήλωση κατηγόρησε τη Δύση ότι εξακολουθεί να «κατευνάζει» τον Ρώσο πρόεδρο για λόγους γεωπολιτικών ισορροπιών: «Σταματήστε να τον δικαιολογείτε για υποτιθέμενους ανώτερους λόγους. Δεν μπορείτε να τον κατευνάσετε. Όσο σωπαίνετε, τόσο συνεχίζει».

Ο Ναβάλνι, η αντίσταση και η φυλακή

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγετική φυσιογνωμία της ρωσικής αντιπολίτευσης, είχε γίνει γνωστός για τις αποκαλύψεις διαφθοράς κατά του Κρεμλίνου και την ανοιχτή του αντιπαράθεση με τον Πούτιν. Το 2020 είχε ήδη επιζήσει από μια σοβαρή δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα, γεγονός που είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία στη Μόσχα, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη με την κατηγορία της «εξαπάτησης» και της «εξύβρισης του δικαστηρίου», κατηγορίες που οι υποστηρικτές του θεωρούσαν προσχηματικές. Ο θάνατός του σε σωφρονιστική αποικία είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι καταγγελίες της Γιούλια Ναβάλναγια έρχονται λίγους μήνες πριν από σημαντικές συζητήσεις στην ΕΕ και στον ΟΗΕ για νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Η ίδια έχει αναλάβει ενεργό πολιτικό ρόλο μετά τον θάνατο του συζύγου της, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρα και προβάλλοντας την ανάγκη η αντιπολίτευση στη Ρωσία να συνεχίσει τον αγώνα της.

Δυτικοί διπλωμάτες τονίζουν ότι οι νέες αποκαλύψεις αυξάνουν τις πιέσεις σε κυβερνήσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ να εντείνουν τα μέτρα απομόνωσης της Ρωσίας. «Αν επιβεβαιωθεί επισήμως η δηλητηρίαση, πρόκειται για κρατικό έγκλημα», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες.

Η Γιούλια Ναβάλναγια εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει ζωντανή τη φωνή του συζύγου της. «Θα συνεχίσω αυτό που ξεκίνησε ο Αλεξέι. Η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί πίσω από τα τείχη μιας φυλακής», δήλωσε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να υψώσει τη φωνή της απέναντι στον αυταρχισμό.

Με πληροφορίες από Guardian