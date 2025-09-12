Αποδοκίμασαν τον Τραμπ στον αγώνα των Yankees ανήμερα της επετείου για την 11η Σεπτεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης τον αγώνα των New York Yankees με τους Detroit Tigers, στην 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από χιλιάδες θεατές μεταξύ των περίπου 41.000 που βρέθηκαν στο Yankee Stadium. Τα συνθήματα «USA» και το όνομά του ακούγονταν παράλληλα με τα γιουχαΐσματα, τα οποία γίνονταν πιο έντονα, κάθε φορά που το πρόσωπό του προβαλλόταν στη γιγαντοοθόνη, ακόμη και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές είχαν τοποθετήσει αλεξίσφαιρο τζάμι γύρω από τη σουίτα επισήμων, απ’ όπου ο Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα πλάι στον πρόεδρο των Yankees, Ράντι Λεβίν.

Νωρίτερα, είχε βρεθεί στα αποδυτήρια της ομάδας, ανταλλάσσοντας χειραψίες με τον σταρ εξωτερικό αμυντικό Άαρον Τζατζ, τον προπονητή Άαρον Μπουν και άλλους παίκτες.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γιούτα.

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Κερκ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, που πυροβολήθηκε. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, έγραψε: «Προσευχηθείτε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

