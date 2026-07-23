Γιγαντιαίος «δράκος» πέταξε πάνω από τη Γλασκώβη ενθουσιάζοντας τη Σκωτία

Μ' ένα πρωτότυπο και, ιδιαίτερα, εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Γλασκώβης της Σκωτίας, καθώς ένας γιγαντιαίος «δράκος» εθεάθη να πετάει πάνω από την πόλη και το στάδιο Hydro.

Πρόκειται για ένα υπερ-ρεαλιστικό, τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο της Syrax, της δράκαινας από τη δημοφιλή σειρά φαντασίας House of the Dragon της HBO, όπως επεξηγούν σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης.

Η ενέργεια σχεδιάστηκε τόσο για την προώθηση της τρίτης σεζόν της σειράς όσο και για τον εορτασμό της έναρξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας «Glasgow 2026».

Locals left baffled after giant 'dragon' spotted flying over UK city pic.twitter.com/npXhrZHcRB — The Sun (@TheSun) July 22, 2026

Το τεχνολογικό επίτευγμα πίσω από την πτήση του δράκου στη Γλασκώβη

Όπως έχει γίνει γνωστό, το τρισδιάστατο κατασκευάστηκε αρχικά για την πρεμιέρα της σειράς στο Λονδίνο, βασισμένο σε τρισδιάστατες σαρώσεις (3D scans) από την ίδια την παραγωγή του τηλεοπτικού σόου.

Η δημιουργία του απαίτησε υψηλή μηχανική ακρίβεια και χειρονακτική εργασία, καθώς με βάρος 13 κιλά και άνοιγμα φτερών που φτάνει τα οκτώ μέτρα, το ομοίωμα διαθέτει 23 κινούμενα μέρη που συντονίζονται πλήρως.

Την ίδια ώρα, ο σκελετός του αποτελείται από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, ενώ το σώμα διαμορφώθηκε από αφρό Depron με θερμοδιαμόρφωση και ζωγραφίστηκε στο χέρι με αερογράφο.

Σε ό,τι αφορά το πώς πετάει, επιτυγχάνεται μέσω ειδικών ενσωματωμένων στροβίλων στα πόδια, ενώ η κίνηση εμπνεύστηκε από τα αρχικά σχεδιαγράμματα των ιπτάμενων μηχανών του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν σχεδόν 3.000 ώρες εργασίας από μια εξειδικευμένη ομάδα 14 ατόμων της εταιρείας Airstage.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 UK locals losing it after a big "dragon" soared over Glasgow today.



Turns out it's a giant remotecontrolled Syrax from House of the Dragon promo for the new season + Commonwealth Games.



If it catches you unsuspected, you might think you're already under some kind of medieval… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2026

Τι δήλωσε για το έργο ο χειριστής και πιλότος

Ο χειριστής και πιλότος του δράκου, Ντένις Γκουτόβσκι, περιέγραψε την εμπειρία της πτήσης ως κάτι εντελώς διαφορετικό από τον παραδοσιακό μοντελισμό: «Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Απαιτείται μεγάλη εξάσκηση για να πετάξεις ένα τέτοιο μοντέλο. Αλλά το αγαπημένο μου κομμάτι είναι να εμπνέω τους νέους ανθρώπους. Θέλω να δείξω ότι ο καθένας μπορεί να γίνει μηχανικός και να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο project, κάνοντας όσους το βλέπουν να αισθάνονται δέος».

Από την πλευρά του, ο Ματίας Μούτσμαν, τεχνικός της Airstage, τόνισε την πρόκληση της μετατροπής του ψηφιακού 3D μοντέλου της HBO σε μια λειτουργική, ιπτάμενη κατασκευή, υπογραμμίζοντας τη χαρά της ομάδας που συμμετείχε στη δημιουργία ενός τόσο εντυπωσιακού πλάσματος.

Με πληροφορίες από The National Scotland