Γιατί Τραμπ και Μαμντάνι ενδέχεται να επιδιώκουν μια σύγκρουση μεταξύ τους με αφορμή τον Νετανιάχου

Τα ποσοστά δημοφιλίας του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρίσκονται σε πτώση, αλλά μια από τις εξαιρετικές πολιτικές του ικανότητες παραμένει αναλλοίωτη: το να προκαλεί διαμάχη με έναν αντίπαλο τον οποίο παρουσιάζει ως το σύνολο του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Χρειάστηκαν μόλις λίγες ημέρες για να αντιδράσει ο Τραμπ στην άρνηση του Μαμντάνι να αποσύρει την προεκλογική του δέσμευση ότι θα συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου – για τον οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης – αν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και υπό καμία περίσταση, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα (20/7) στο Truth Social, την πλατφόρμα που προτιμά για να πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις στον λεγόμενο «πολιτισμικό πόλεμο».

Τι επιδιώκει η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την πόλη όπου ο ίδιος έζησε για δεκαετίες.

Ωστόσο, η σημασία της υπερβαίνει κατά πολύ αυτό το ενδεχόμενο.

Πρόκειται επίσης για ένα κλασικό παράδειγμα της συνήθειας του Τραμπ να αξιοποιεί ένα ζήτημα ή μια προσωπικότητα, προκειμένου να πυροδοτήσει μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση. Δεν υπερασπιζόταν απλώς έναν σύμμαχο, τον Νετανιάχου – και ίσως επιδίωκε να δημιουργήσει ένα νέο αίσθημα υποχρέωσης σε έναν ηγέτη με τον οποίο οι σχέσεις του ήταν πρόσφατα τεταμένες. Ταυτόχρονα, έθετε τις βάσεις για το αφήγημα που σκοπεύει να προωθήσει ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών: ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μετακινηθεί υπερβολικά προς τα άκρα.

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Παρ' όλα αυτά, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μαμντάνι ενδέχεται να επιδιώκουν μια σύγκρουση με αφορμή τον Νετανιάχου – μια αντιπαράθεση που έχει βαθύτερες εσωτερικές πολιτικές προεκτάσεις από μια διαφωνία στην εξωτερική πολιτική σχετικά με τους θανάτους αμάχων κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Γι' αυτό, στην πραγματικότητα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν ο Μαμντάνι μπορεί πράγματι να συλλάβει τον Νετανιάχου. (Πρόκειται για ένα ασαφές νομικό ζήτημα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συλλαμβάνουν πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον διαχρονικά επιτρέπει ακόμη και σε ηγέτες χωρών με τις οποίες βρίσκεται σε αντιπαράθεση – όπως το Ιράν και η Κούβα – να επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.)

Αντίθετα, πρόκειται για μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου το να δοθεί η πολιτική μάχη είναι σημαντικότερο από το να κερδηθεί.

Παράλληλα, η υπόθεση αυτή αποτυπώνει πώς η αμερικανική πολιτική απομακρύνεται από την ιστορική και σχεδόν καθολική υποστήριξη προς το Ισραήλ, ενώ αποτελεί και χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρύτερης εξέλιξης του ίδιου του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πώς οι Δημοκρατικοί βλέπουν πλέον διαφορετικά το Ισραήλ

Ο Μαμντάνι ανήκει σε μια νέα γενιά Δημοκρατικών που έχουν υιοθετήσει ιδιαίτερα επικριτική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ, η οποία βρίσκει απήχηση στη φιλελεύθερη κομματική βάση.

Η απόφασή του να μην αποσύρει την προεκλογική δέσμευση για σύλληψη του Νετανιάχου δείχνει ότι επιδιώκει να διατηρήσει το πολιτικό κεφάλαιο που απέκτησε κατά την προεκλογική του εκστρατεία – κάτι κρίσιμο για την εφαρμογή του προοδευτικού του προγράμματος, καθώς περνά από τον ρόλο του αντισυστημικού υποψηφίου σε εκείνον του κυβερνητικού αξιωματούχου.

Οι απόψεις του για το Ισραήλ έχουν εξελιχθεί σε βασική πεποίθηση για πολλούς προοδευτικούς και νεότερους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Νετανιάχου διέπραξε γενοκτονία εις βάρος δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων.

«Η θέση του είναι στη Χάγη. Είναι εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», δήλωσε ο Μαμντάνι στο ίδιο podcast των New York Times όπου αποκάλυψε ότι συμβουλεύεται τους νομικούς του συμβούλους σχετικά με το ζήτημα του Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για άποψη «την οποία συμμερίζονται πολλοί».

🚨WATCH: Donald Trump must be reacting to Zohran Mamdani saying Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal.👇



Mamdani also added that we are looking at all our legal obligations to arrest Netanyahu and that the ICC has a warrant out for him.pic.twitter.com/yoxATO2BHb — The Global Watchdog (@glwatchdog) July 20, 2026

Ωστόσο, ορισμένα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών διαμορφώνουν πλέον μια επιχειρηματολογία κατά του Ισραήλ που υπερβαίνει τον πόλεμο στη Γάζα και συνδέεται με το βασικό διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών: το κόστος ζωής για τη μεσαία τάξη.

«Θέλω οι φόροι που πληρώνω να δαπανώνται εδώ, στο Μίσιγκαν, για τη χρηματοδότηση των σχολείων, της υγειονομικής περίθαλψης και των επενδύσεων στην πολιτεία μας, αντί να στέλνονται στο εξωτερικό για να σκοτώνονται Παλαιστίνιοι εξαιτίας γενοκτονίας και απαρτχάιντ», δήλωσε στις 2 Ιουλίου στο CNN ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ.

Πώς μια πολιτική «φιλία» θα μπορούσε να μετατραπεί σε σύγκρουση

Μια ανοιχτή αντιπαράθεση για τον Νετανιάχου θα αποτελούσε την πιο πρόσφατη ανατροπή στη σχέση του Τραμπ με τον Μαμντάνι. Οι δύο τους είχαν αναπτύξει κάτι σαν πολιτική «χημεία» κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι. «Τα πάω πολύ καλά μαζί του. Είχαμε καλές συναντήσεις, καλές συζητήσεις και είναι αυτό που είναι», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Παρά τις μεγάλες διαφορές τους σε ηλικία, ιδεολογία και χαρακτήρα, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι μοιράζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο επιδιώκουν να διατηρούν ικανοποιημένη τη βάση τους μέσω λαϊκιστικών πολιτικών και διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες επικοινωνιακές πολιτικές δεξιότητες.

Για τον Μαμντάνι, η αντιπαράθεση με τον Τραμπ ενισχύει το προφίλ του ως προσωπικότητας με εθνική πολιτική επιρροή. Ο πρόεδρος, από την άλλη, βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ευκαιρίας.

Η διάθεση του Τραμπ να ανοίξει μέτωπο με τον Μαμντάνι για τον Νετανιάχου ήταν σχετικά ήπια σε σύγκριση με τον γενικό τόνο των αναρτήσεών του στο Truth Social. Ωστόσο, δημιουργεί την προοπτική η Νέα Υόρκη να μετατραπεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της στροφής του Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στο Ισραήλ, ενισχύοντας το επιχείρημα του Λευκού Οίκου ότι το κόμμα έχει μετακινηθεί σε υπερβολικά ακραίες θέσεις για πολλούς Αμερικανούς.

Για τον Τραμπ, ο Μαμντάνι θα μπορούσε να γίνει το σύμβολο ολόκληρου του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ ακολουθεί αυτή την τακτική. Οι Δημοκρατικοί έχουν μια σημαντική ευκαιρία απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ και τον επικρίνουν επειδή δεν κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να τηρήσει την υπόσχεσή του για μείωση των τιμών.

Ωστόσο, αν ο Τραμπ καταφέρει να δημιουργήσει ιδεολογικές ή πολιτισμικές συγκρούσεις, ενδέχεται να εμποδίσει τους Δημοκρατικούς να προσελκύσουν πιο συντηρητικούς λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, οι οποίοι είχαν στηρίξει τον ίδιο στις εκλογές του 2024. Πριν από δύο χρόνια, αξιοποίησε ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι διεμφυλικοί αθλητές στον αθλητισμό και η εγκληματικότητα για να παρουσιάσει τους Δημοκρατικούς ως αποκομμένους από την κοινωνική πραγματικότητα. Το Ισραήλ μπορεί να είναι το επόμενο θέμα.

Παράλληλα, η ανάδειξη του Ισραήλ ως κεντρικού ζητήματος της προεκλογικής αντιπαράθεσης βοηθά τον Τραμπ να συσπειρώσει τους ευαγγελικούς συντηρητικούς που στηρίζουν το Ισραήλ, τους παραδοσιακούς Ρεπουμπλικανούς που ενδεχομένως είχαν απομακρυνθεί από το μήνυμά του, αλλά και αναποφάσιστους ψηφοφόρους που αισθάνονται πιο άνετα με τις παραδοσιακές αμερικανικές θέσεις στην εξωτερική πολιτική.

Με πληροφορίες από CNN

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