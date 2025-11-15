Γιατί τα ιταλικά ζυμαρικά μπορεί να εξαφανιστούν από τα αμερικάνικα σούπερ μάρκετ

Νέους τελωνειακούς δασμούς ύψους 107% στις εισαγωγές ιταλικών ζυμαρικών ετοιμάζεται να επιβάλλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έναν από τους μεγαλύτερους φόρους από πλευράς Ουάσινγκτον.

Σε περίπτωση που προχωρήσει η οικονομική πολιτική Τραμπ, τότε η ιταλική πάστα «κινδυνεύει» να εξαφανιστεί από τα ράφια των αμερικάνικων σούπερ μάρκετ, αναφέρει σχετικά η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, οι μεγάλοι Ιταλοί εξαγωγείς ζυμαρικών, όπως η La Molisana, δηλώνουν ότι η επιβάρυνση αυτή καθιστά πλέον «αδύνατη» τη συνέχιση της παρουσίας τους στην αμερικανική αγορά, προειδοποιώντας ότι από τον Ιανουάριο πολλά προϊόντα, από φουζίλι μέχρι μακαρόνια, θα εξαφανιστούν από τα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ.

«Είναι μια εξαιρετικά σημαντική αγορά για εμάς, αλλά κανείς δεν έχει τέτοια περιθώρια κέρδους», ανέφερε ο Giuseppe Ferro, διευθύνων σύμβουλος της La Molisana, από το εργοστάσιο της οικογένειάς του στην Καμπομπάσο, όπου το άρωμα του φρεσκοαλεσμένου σιταριού πλημμυρίζει τον αέρα.

Ιταλία: Ο αντιντάμπινγκ δασμός στα ζυμαρικά

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, η La Molisana και άλλες 12 ιταλικές εταιρείες υπόκεινται σε αντιντάμπινγκ δασμό 92%, επιπλέον του 15% δασμού που έχει επιβάλει ήδη η διοίκηση Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση προέκυψε μετά από πολύχρονη έρευνα για πρακτικές χαμηλών τιμών, που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έπλητταν τους Αμερικανούς παραγωγούς ζυμαρικών. Το πλήγμα για έναν από τους πιο εμβληματικούς ιταλικούς κλάδους είναι τεράστιο και έχει ήδη προκαλέσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Ρώμη και την Ουάσιγκτον.

«Αυτό δεν έχει να κάνει με το ντάμπινγκ, είναι απλώς μια πρόφαση για να μπλοκάρουν τις εισαγωγές», δήλωσε ο Cosimo Rummo, CEO της Rummo Pasta, μιας από τις εταιρείες που πλήττονται.

Οι ιταλικές εταιρείες καταγγέλλουν ότι η απόφαση της αμερικανικής πλευράς είναι πολιτικά υποκινούμενη, σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια προστατευτική εμπορική πολιτική, ενισχύοντας τα αμερικανικά προϊόντα με το σύνθημα «America First».

Η Ρώμη, υπό την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, έχει ήδη αντιδράσει έντονα, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «απαράδεκτο» και έχει κινητοποιήσει ήδη διπλωματικές ενέργειες, για να το αποτρέψει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι το πλήγμα δεν είναι μόνο οικονομικό, με ετήσιες εξαγωγές ζυμαρικών προς τις ΗΠΑ αξίας 770 εκατ. δολαρίων, αλλά θέμα εθνικής υπερηφάνειας.

Ποιοι ωφελούνται

Εντύπωση προκαλεί ότι μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών που υπέβαλαν την καταγγελία βρίσκεται η Winland Foods, η οποία ανήκει σε ιταλική επενδυτική εταιρεία (Investindustrial) με συμμετοχές σε άλλες ιταλικές μάρκες ζυμαρικών που δεν επηρεάζονται από τους νέους δασμού, όπως η La Doria, η Eataly και η Pastificio Di Martino.

«Το Υπουργείο Εμπορίου θα έπρεπε να εξετάσει ποιος έκανε την καταγγελία», σχολίασε ο Pasquale Casillo από την Pastificio Liguori, σημειώνοντας ότι τα ιταλικά ζυμαρικά πωλούνται ήδη ακριβότερα στις ΗΠΑ απ’ ό,τι στην Ευρώπη.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε «τεχνική φάση αναθεώρησης», ο φόβος της αγοράς είναι μεγάλος. «Οι Αμερικανοί πελάτες μας ανησυχούν, φοβούνται ότι θα μας αποκλείσουν από τα ράφια», παραδέχεται ο Ferro της La Molisana.

Η Ε.Ε. έχει ήδη παρέμβει μέσω του Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης και τονίζοντας ότι οι δασμοί 107% είναι “εντελώς δυσανάλογοι”.

Αν τελικά εφαρμοστούν, η παρουσία της ιταλικής πάστας στις ΗΠΑ κινδυνεύει σοβαρά, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο την αγορά αλλά και το ίδιο το σύμβολο της ιταλικής γαστρονομίας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal