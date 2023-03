Γιατί πολλοί σταρ φόρεσαν μπλε κορδέλα στα Όσκαρ 2023- και τι ακριβώς συμβολίζει

Η Κέιτ Μπλάνσετ εξέφρασε την αλληλεγγύη της απέναντι στους πρόσφυγες, προσθέτοντας μια μπλε κορδέλα στο outfit της στη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ- την τελετή απονομής των Όσκαρ.

Η διάσημη ηθοποιός, υποψήφια στην κατηγορία Best Actress για τον ρόλο της στην ταινία «Tár», έβαλε την κορδέλα πάνω στο custom Louis Vuitton φόρεμά της, για να στηρίξει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Αυτό που αγαπώ στον κινηματογράφο είναι ο τρόπος με τον οποίο μας παρασύρει σε συναρπαστικά ανθρώπινα θέματα για να αποκαλύψουμε τον συνδετικό ιστό που μας δένει όλους», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Όποτε έχω συναντήσει πρόσφυγες - σε μέρη όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία ή το Μπαγκλαντές, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή πίσω στην πατρίδα μου την Αυστραλία - αυτό που με έχει εντυπωσιάσει δεν ήταν η "διαφορετικότητά" τους, αλλά πόσα πράγματα μοιραζόμαστε από κοινού», σημείωσε.

Οι μπλε κορδέλες επιλέχθηκαν για να επικοινωνήσουν την αλληλεγγύη με τα θύματα και τους επιζώντες της συνεχιζόμενης προσφυγικής κρίσης, η οποία φέρεται να έχει εκτοπίσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο το 2022.

Εκτός από την Κέιτ Μπλάνσετ, στο (πρώην κόκκινο, νυν σαμπανιζέ) χαλί της τελετής απονομής, με μπλε κορδέλα εμφανίστηκαν επίσης σταρ όπως ο Bill Nighy, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το πρώτο του Όσκαρ με την ερμηνεία του στην ταινία «Living», ο Edward Berger, σκηνοθέτης του «All Quiet On The Western Front», και η ηθοποιός Dolly De Leon, η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Triangle Of Sadness» του 2022.

O Edward Berger. Φωτ.: Getty Images

H Dolly De Leon. Φωτ.: Getty Images

«120 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και παιδιά σε φρικτό στρες, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική. Και αυτό είναι εκείνο που αναδεικνύουμε», πρόσθεσε ο Bill Nighy, λέγοντας πως φόρεσε την κορδέλα του μετά από αίτημα της Κέιτ Μπλάνσετ.

O Bill Nighy. Φωτ.: Getty Images

Κάθε κορδέλα φιλοτεχνήθηκε στο χέρι από μια ομάδα της Knotty Tie Co., εταιρείας στο Ντένβερ του Κολοράντο, η οποία υποστηρίζει τους επανεγκατεστημένους πρόσφυγες με θέσεις εργασίας, κατάρτιση και εκπαίδευση.

«Η χρήση της μπλε κορδέλας #WithRefugees στο κόκκινο χαλί στέλνει ένα ισχυρό οπτικό μήνυμα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν ασφάλεια - οποιοσδήποτε, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται», έγραψε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε ανακοίνωσή της.

Η μπλε κορδέλα, η οποία συνοδεύτηκε από το hashtag #WithRefugees, ήταν μόνο μια από τις πολλές στιγμές της λαμπερής βραδιάς του κινηματογράφου, που τίμησε τη δύναμη των προσφύγων

Σε μια συγκινητική ευχαριστήρια ομιλία μετά την παραλαβή του Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Everything Everywhere All At Once», ο ηθοποιός Ke Huy Quan είπε στο κοινό πως το «το ταξίδι του ξεκίνησε σε μια βάρκα», συνεχίζοντας με την ιστορία της οικογένειάς του που έφυγε από το Βιετνάμ για έναν καταυλισμό προσφύγων στο Χονγκ Κονγκ πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1979 και ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια, τη μητέρα και τον αδελφό του για την συμβολή τους στην επιτυχία του.