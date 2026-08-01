Γιατί παραιτούνται από τις δουλειές τους οι ξεναγοί στην Ανταρκτική

Βλέποντας κομμάτια παγετώνων να αποκολλώνται, την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το οικοσύστημά της, ξεναγοί που εργάζονται στην Ανταρκτική, μιλούν για την παραίτηση από τη «δουλειά των ονείρων τους».

«Έβλεπες τεράστια κομμάτια παγετώνων να αποκολλώνται και το μόνο που ήθελες ήταν να βάλεις τα κλάματα. Αλλά όλοι οι επισκέπτες χειροκροτούσαν. Και σκεφτόσουν… “μα είναι δυνατόν να μην μπορούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ;”» αφηγήθηκε πρώην ξεναγός στην Ανταρκτική, εντοπίζοντας το ειρωνικό μοτίβο ανάμεσα σε επιβάτες και εργαζόμενους.

Το The Conversation φιλοξένησε μία σειρά από απόψεις ξεναγών, που εργάζονταν για καιρό στην Ανταρκτική και παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους, καθώς οι εργασιακές τους συνθήκες έρχονταν σε σύγκρουση με τις ηθικές τους αξίες.

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Η κλιματική αλλαγή ως λόγος παραίτησης στην Ανταρκτική

Η εμπειρία του να βλέπουν την κλιματική αλλαγή να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, την ίδια στιγμή που βοηθούσαν χιλιάδες ακόμα τουρίστες να φτάσουν στην ήπειρο, τους οδήγησε τελικά στο να εγκαταλείψουν τη δουλειά που κάποτε ονειρεύονταν.

Ο τουρισμός στην Ανταρκτική αναπτύσσεται ραγδαία, περιγράφει την ίδια ώρα το The Conversation. Τη σεζόν 2025-26 καταγράφηκαν πάνω από 120.000 επισκέψεις, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αγγίξει τις 450.000 ανά καλοκαίρι μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η νέα μελέτη του μέσου, αποκαλύπτει πώς οι ξεναγοί στην Ανταρκτική έρχονται αντιμέτωποι με ένα θεμελιώδες δίλημμα, σχετικό με τη δουλειά τους, να φέρνουν όλο και περισσότερο κόσμο σε μια οικολογικά εύθραυστη περιοχή, συμβάλλοντας σε μία από τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που παράγει ο τουριστικός τομέας παγκοσμίως.

«Βρισκόμουν εκεί τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, το 2020. Έκανα πεζοπορία στον παγετώνα με κοντομάνικο και οδηγούσα τις βάρκες χωρίς γάντια. Ήταν απίστευτα θλιβερό. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε χτυπούσαν κατακέφαλα».

Στο πλαίσιο της έρευνας, το The Conversation πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 25 πρώην ξεναγούς που αποφάσισαν να παραιτηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι αδυνατούσαν να συμβιβάσουν την ηθική τους με τις επιπτώσεις του τουρισμού που έβλεπαν καθημερινά.

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Η άγνοια των επισκεπτών στην Ανταρκτική

«Πολύ συχνά, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι πιγκουίνοι είχαν μόλις λίγες ώρες ησυχίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τις υπόλοιπες ώρες, εκατοντάδες άνθρωποι περπατούσαν αδιάκοπα ανάμεσα στις αποικίες τους».

Παρόλο που οι τουριστικοί πράκτορες υποστηρίζουν συχνά ότι η επίσκεψη στην Ανταρκτική ευαισθητοποιεί τους ταξιδιώτες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι πρώην ξεναγοί εντυπωσιάστηκαν από την άγνοια των επισκεπτών σχετικά με το ανθρώπινο αποτύπωμα.

Κανείς από τους οδηγούς δεν παραιτήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Η απόφασή τους ήταν αποτέλεσμα ετών αμφισβήτησης, εσωτερικής πάλης και ηθικής σύγκρουσης: «Ζούμε πάντα με μια εσωτερική σύγκρουση: Από τη μία πλευρά υπάρχει ο ενθουσιασμός του να δουλεύεις στην Ανταρκτική και σε απομονωμένα μέρη που αγαπάς, και από την άλη η συνειδητοποίηση ότι γίνεσαι συνένοχος στην επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας».

«Δεν μπορώ να δουλεύω άλλο μέσα στη φάρσα του κρουαζιερόπλοιου της κλιματικής αλλαγής. Πώς μπορώ να πηγαίνω εκεί, να μιλάω στον κόσμο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και να μην κάνω απολύτως τίποτα για αυτό;» συμπληρώνει πρώην ξεναγός.

«Μέχρι και σήμερα, η Ανταρκτική παραμένει στο μυαλό μου ως το πιο αυθεντικό, ανεπεξέργαστο περιβάλλον που αξίζει φροντίδα και προστασία. Και θεωρώ ότι ο τουρισμός και η παρουσία μας εκεί έκαναν ακριβώς το αντίθετο» συμπληρώνει έτερος ξεναγός.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα εξακολουθούν να νιώθουν βαθιά συνδεδεμένοι με την Ανταρκτική και ορισμένες φορές μετανιώνουν που έφυγαν. Τα ανάμεικτα συναισθήματα και η αμφιθυμία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αποφάσεων που λαμβάνουμε από νοιάξιμο για τους άλλους, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων οικοσυστημάτων.

«Αν εύχομαι να έπαιρνα μια πτήση αυτή τη στιγμή και να πήγαινα στην άκρη των πάγων για να οδηγήσω κόσμο; Ναι, ένα μεγάλο μέρος μου το εύχεται. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι, αν το έκανα, μετά θα ένιωθα χάλια».

Στην περίπτωση των ανθρώπων που πήραν μέρος στην έρευνα, το να νοιάζεσαι για την Ανταρκτική σήμαινε να γυρίσεις την πλάτη στον τουρισμό της. Οι συνεντεύξεις υποδηλώνουν ότι η απόσταση δεν εξασθενεί απαραίτητα το αίσθημα ευθύνης.

Για αυτούς τους πρώην ξεναγούς, η ουσιαστική φροντίδα για την Ανταρκτική σήμαινε τελικά να την αφήσουν στην ησυχία της, και πολλοί ένιωσαν πολύ καλύτερα αφού παραιτήθηκαν. Μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις ένα μέρος που αγαπάς είναι απλώς να το αφήσεις ανέγγιχτο, καταλήγει το The Conversation.

Με πληροφορίες από The Conversation

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