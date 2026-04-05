Γιατί Ορθόδοξοι και Καθολικοί εορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες

Με την περσινή χρονιά να συνιστά εξαίρεση, καθώς συνέπεσαν οι ημερομηνίες (20 Απριλίου 2025), είναι γνωστό πως Ορθόδοξοι και Καθολικοί Χριστιανοί, γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημέρες, συνήθως με μία εβδομάδα απόκλιση.

Για να καταλάβει κανείς γιατί Ορθόδοξοι και Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες, πρέπει να γυρίσει πίσω περισσότερα από 400 χρόνια, σε μια περίοδο όπου 10 ημέρες «εξαφανίστηκαν» από το ημερολόγιο.

Η πλειονότητα του χριστιανικού κόσμου γιορτάζει το Πάσχα την ίδια περίοδο, όμως όχι όλοι την ίδια ημέρα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες το γιορτάζουν νωρίτερα, ενώ οι Ορθόδοξοι, σε πολλές περιπτώσεις, μία εβδομάδα μετά.

Πάσχα: Οι 10 ημέρες που «χάθηκαν»

Η εξήγηση βρίσκεται στο 1582, όταν ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εισήγαγε ένα νέο ημερολόγιο.

Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν το Ιουλιανό ημερολόγιο, που είχε θεσπιστεί από τον Ιούλιο Καίσαρα. Ωστόσο, με την πάροδο των αιώνων είχε αρχίσει να «χάνει» χρόνο σε σχέση με την πραγματική κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Για να διορθωθεί αυτή η απόκλιση, το νέο, Γρηγοριανό, ημερολόγιο αφαίρεσε 10 ημέρες και πιο συγκεκριμένα, μετά τις 4 Οκτωβρίου 1582, ακολούθησε απευθείας η 15η Οκτωβρίου.

Σήμερα, η διαφορά μεταξύ των δύο ημερολογίων έχει φτάσει τις 13 ημέρες.

Πώς καθορίζεται το Πάσχα

Η απόφαση για τον υπολογισμό του Πάσχα χρονολογείται από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας το 325 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄. Καθιερώθηκε ότι το Πάσχα θα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης.

Ωστόσο, επειδή η εαρινή ισημερία υπολογίζεται διαφορετικά στα δύο ημερολόγια, προκύπτουν διαφορετικές ημερομηνίες.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Καθολική Εκκλησία και οι περισσότερες Προτεσταντικές υιοθέτησαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ οι Ορθόδοξες Εκκλησίες συνέχισαν να βασίζονται στο Ιουλιανό ημερολόγιο για τον υπολογισμό των κινητών εορτών, όπως το Πάσχα.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το αναθεωρημένο Ιουλιανό ημερολόγιο για τις σταθερές εορτές (όπως τα Χριστούγεννα), αλλά το παλαιό για το Πάσχα.

Έτσι εξηγείται γιατί οι Έλληνες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μαζί με τη Δύση, αλλά όχι το Πάσχα.

Πώς γιορτάζεται το Ορθόδοξο Πάσχα

Οι ορθόδοξοι εορτασμοί έχουν και τα δικά τους χαρακτηριστικά.

Η Ανάσταση τελείται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή, με τους πιστούς να κρατούν αναμμένες λαμπάδες. Στα μεσάνυχτα ακούγεται το «Χριστός Ανέστη», που αποτελεί και τον καθιερωμένο χαιρετισμό των ημερών, με την απάντηση «Αληθώς Ανέστη».

Μετά τη λειτουργία, ακολουθεί το παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών, ένα έθιμο που συμβολίζει τη ζωή και την αναγέννηση. Παρά τις διαφορές, το αυγό παραμένει κοινό σύμβολο του Πάσχα σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από Euronews