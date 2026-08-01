Γιατί όλο και περισσότεροι βάζουν μίνι ψυγείο στο μπάνιο

Τα μίνι ψυγεία εμφανίζονται πλέον ακόμη και σε μπάνια και γκαρνταρόμπες βρετανικών σπιτιών, καθώς χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη καλλυντικών, συμπληρωμάτων και ενέσιμων φαρμάκων για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Η αυξανόμενη ζήτηση συνδέεται με δύο παράλληλες τάσεις: την εξάπλωση της βιομηχανίας ευεξίας και τη μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1, ορισμένα από τα οποία πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο πριν από την πρώτη χρήση.

Η βρετανική εταιρεία πολυτελών οικιακών συσκευών Sub-Zero & Wolf αναφέρει ότι η ζήτηση για μικρά ψυγεία έχει δεκαπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια. Πελάτες ζητούν να τοποθετούνται σε μπάνια, δωμάτια-γκαρνταρόμπες και οικιακά γραφεία, ώστε να έχουν άμεσα διαθέσιμα προϊόντα περιποίησης, συμπληρώματα και φάρμακα.

«Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν τα προϊόντα τους πρόχειρα στο μπάνιο, αντί να πηγαίνουν κάθε φορά μέχρι το ψυγείο της κουζίνας», δήλωσε η υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας, Έμα Λιούις.

Στα ψυγεία αυτά καταλήγουν κρέμες προσώπου, οροί, προβιοτικά ροφήματα, συμπληρώματα και ενέσιμα φάρμακα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα περισσότερα καλλυντικά δεν χρειάζονται ψύξη.

Από τα πολυτελή σπίτια στις φθηνές αγορές

Στη Sub-Zero & Wolf, οι τιμές αρχίζουν από τις 5.000 λίρες. Η τάση, όμως, δεν περιορίζεται στους εύπορους καταναλωτές.

Στη βρετανική πλατφόρμα μεταχειρισμένων Gumtree, όπου ένα μίνι ψυγείο κοστίζει κατά μέσο όρο 45 λίρες, οι σχετικές αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 85% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.

Η Smeg διαθέτει ένα μικρό ψυγείο 38 λίτρων, στο χαρακτηριστικό ρετρό σχέδιό της, προς 899 λίρες, ενώ στις διαδικτυακές αγορές υπάρχουν πολύχρωμα ή ακόμη και καθρεφτιζόμενα μοντέλα με τιμές κάτω από 30 λίρες.

Ο επικεφαλής της Gumtree, Ναβ Ντίλον, εκτιμά ότι τα μίνι ψυγεία ξεφεύγουν πλέον από τα φοιτητικά δωμάτια και τα ξενοδοχεία και μετατρέπονται σε προϊόν καθημερινής κατανάλωσης και τρόπου ζωής.

Ωστόσο, η τοποθέτηση ψυγείου στο μπάνιο δεν σημαίνει ότι όλα τα καλλυντικά πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία.

Ο δερματολόγος Άριελ Χάους, ιδρυτής κλινικής στο Λονδίνο, εκτιμά ότι μόνο περιορισμένος αριθμός προϊόντων περιποίησης ωφελείται πραγματικά από την ψύξη.

«Για ορισμένα δραστικά συστατικά, ένα μίνι ψυγείο μπορεί να είναι χρήσιμο. Για σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, είναι περισσότερο τέχνασμα μάρκετινγκ», ανέφερε.

Στα προϊόντα που μπορούν να διατηρηθούν καλύτερα σε χαμηλή θερμοκρασία περιλαμβάνονται ορισμένοι οροί βιταμίνης C και τα ρετινοειδή, δηλαδή παράγωγα της βιταμίνης Α όπως η ρετινόλη και η τρετινοΐνη.

Η ενεργή μορφή της βιταμίνης C είναι ιδιαίτερα ασταθής και οξειδώνεται γρήγορα όταν εκτίθεται σε ζέστη, φως και αέρα. Όταν συμβεί αυτό, ο ορός αλλάζει χρώμα, συνήθως προς το κίτρινο ή το καφέ, και χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του. Η ψύξη μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζουν και ορισμένα ρετινοειδή, τα οποία αλλοιώνονται ταχύτερα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τι ισχύει για τα φάρμακα αδυνατίσματος

Οι απαιτήσεις φύλαξης διαφέρουν ανάλογα με το φάρμακο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του βρετανικού συστήματος υγείας, ενέσιμα σκευάσματα με σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη πρέπει συνήθως να διατηρούνται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου, πριν από την πρώτη χρήση.

Μετά το άνοιγμα ή την πρώτη χρήση, ορισμένα από αυτά μπορούν να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου, αρκεί αυτή να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Οι χρήστες πρέπει, πάντως, να ακολουθούν τις οδηγίες του συγκεκριμένου σκευάσματος και όχι έναν γενικό κανόνα.

Το ίδιο ισχύει και για τα συμπληρώματα. Ορισμένα προβιοτικά και υγρά σκευάσματα ωμέγα-3 χρειάζονται ψύξη, αλλά αυτό πρέπει να αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία τους.

Με πληροφορίες από Guardian