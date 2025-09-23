Γιατί οι νέοι στη Φινλανδία «παραγκωνίζουν» τη μητρική τους γλώσσα και διαβάζουν στα αγγλικά

Αυξανόμενος αριθμός νέων στη Φινλανδία αγοράζουν βιβλία στα αγγλικά αντί για τη μητρική τους γλώσσα, προκαλώντας ανησυχία μεταξύ των εκδοτών για το μέλλον της μεταφρασμένης λογοτεχνίας.

Ένας στους τέσσερις τίτλους που πωλήθηκαν στα φινλανδικά βιβλιοπωλεία πέρυσι ήταν γραμμένος σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης βιβλιοπωλών της χώρας. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτή η γλώσσα ήταν τα αγγλικά.

Φινλανδία: Τι είναι το BookTok

Μια σημαντική αιτία της αυξημένης ζήτησης για έργα στην αγγλική γλώσσα, λένε οι εκδότες, είναι το BookTok- μια κοινότητα ανάγνωσης στο TikTok που έχει αυξανόμενη επιρροή στον κλάδο.

Οι νεαροί αναγνώστες δεν θέλουν να περιμένουν να κυκλοφορήσει μια φινλανδική μετάφραση για να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το BookTok. Αντίθετα, απλώς αγοράζουν την αγγλική έκδοση.

Όπως συμβαίνει και στη γειτονική Σουηδία, η κυριαρχία των αγγλικών στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σημαίνει επίσης ότι θεωρείται φιλόδοξο για τους νέους να τους βλέπουν να μιλούν και να διαβάζουν στα αγγλικά.

Με πληθυσμό μόλις 5,6 εκατομμυρίων, η μεταφρασμένη λογοτεχνία αποτελεί ζωτικό μέρος της φινλανδικής εκδοτικής βιομηχανίας. Οι τίτλοι στη φινλανδική γλώσσα απέφεραν μόλις 26 εκατομμύρια ευρώ (23 εκατομμύρια λίρες) από τα 57 εκατομμύρια ευρώ που προέκυψαν από όλες τις πωλήσεις βιβλίων μυθοπλασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή πέρυσι.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών τίτλων στην αγγλική γλώσσα ήταν έργα των Αμερικανίδων συγγραφέων Rebecca Yarros και Colleen Hoover.

Φινλανδία: Γιατί επιλέγουν τα βιβλία στα αγγλικά

Η Leena Balme του WSOY, ενός φινλανδικού εκδοτικού οίκου, δήλωσε ότι οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες σήμαιναν ότι έπρεπε να σκεφτούν «πολύ προσεκτικά αν αξίζει το ρίσκο να μεταφράσουν ένα βιβλίο στα φινλανδικά». Ήταν σπάνιο, πρόσθεσε, ένας εκδότης να έχει τα δικαιώματα και το χειρόγραφο για ένα βιβλίο εγκαίρως για να το δημοσιεύσει στα φινλανδικά ταυτόχρονα με την αγγλική έκδοση.

«Είμαι λίγο ανήσυχη. Ανησυχώ κυρίως για τους νεαρούς αναγνώστες. Φαίνεται λίγο ωραίο να διαβάζεις στα αγγλικά», είπε η Balme. «Στους δρόμους του Ελσίνκι μπορείτε να βρείτε εφήβους που γεννήθηκαν στη Φινλανδία με φινλανδόφωνους γονείς που μιλούν αγγλικά μεταξύ τους».

Ένας άλλος λόγος για τη δημοτικότητα των αγγλικών είναι ότι ορισμένοι βρίσκουν τις σκηνές σεξ λιγότερο ντροπιαστικές. «Όταν διαβάζεις στα αγγλικά, μπορείς να αποστασιοποιηθείς λίγο», είπε ο Balme.

Το WSOY διερευνά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της διαδικασίας μετάφρασης, ένα εργαλείο που ορισμένοι εκδότες έχουν ήδη αναπτύξει. Το WSOY, ωστόσο, δεν το έχει χρησιμοποιήσει ακόμη. Ο Balme είπε: «Έχουμε μια μακρά και σεβαστή παράδοση μεταφραστών στη Φινλανδία. Ανησυχούν».

Η Johanna Laitinen, η οποία εκδίδει μεταφρασμένη λογοτεχνία στον εκδοτικό οίκο Gummerus, δήλωσε ότι η κυριαρχία των αγγλικών ήταν ένα «πανευρωπαϊκό φαινόμενο» και ένα μεγάλο θέμα συζήτησης στις εκθέσεις βιβλίου.

Είπε ότι η ζήτηση για μια γρήγορη αγγλική έκδοση έθετε τους μεταφραστές υπό πίεση χρόνου, προσθέτοντας: «Η αγγλική γλώσσα είναι τόσο κυρίαρχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο και στην ψυχαγωγία που έχει επίδραση στη Φινλανδία».

Ενώ τα αγγλικά αποτελούσαν πρόκληση για τους εκδότες, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. «Έχει να κάνει με κάτι που αφορά τη σύνδεση με τον έξω κόσμο. Αν είσαι συνδεδεμένος με τη διεθνή κοινότητα για παράδειγμα, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο εκεί», είπε ο Laitinen.

Με πληροφορίες από Guardian