Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Το σχέδιο Τραμπ

Έτοιμες να εισέλουν στη Βενεζουέλα είναι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε- σε μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ- πως θα επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ.

Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.

Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ, φανερώνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.

«Η αμερικανική αρμάδα παραμένει σε ετοιμότητα στη θέση της, και οι ΗΠΑ διατηρούν όλες τις στρατιωτικές επιλογές μέχρι οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να εκπληρωθούν πλήρως και να ικανοποιηθούν πλήρως», είπε.

«Δεν φοβόμαστε να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο αν χρειαστεί», πρόσθεσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τώρα να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα. «Είχαμε στρατεύματα στο πεδίο σε πολύ υψηλό επίπεδο το βράδυ της Παρασκευής», τόνισε, αναφερόμενος στην αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα με μια ομάδα, επισημαίνοντας πως «θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση» και πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα εργαστεί πάνω στις λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν και μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, στο υπέδαφος της Βενεζουέλας υπήρχαν το 2023 περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το 2017 οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα και, τον Ιανουάριο 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε ένα πετρελαϊκό εμπάρκο με στόχο να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα, που εξαρτάται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές της.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις πετρελαϊκές άδειες που επέτρεπαν στις πολυεθνικές του πετρελαίου και του αερίου να επιχειρούν στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις.

Μόνο η αμερικανική Chevron εξαιρέθηκε, όμως δεν έχει πλέον δικαίωμα να καταβάλλει χρήματα στην εξουσία. Σε σύμπραξη με τη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, εκμεταλλεύεται στη χώρα τέσσερις πετρελαιοπηγές.

Με λίγο λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου. Χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς μείωσαν αυτό τον αριθμό έπειτα από μια κορύφωση σε πάνω από τα τρία εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, το Καράκας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το πετρέλαιο στη μαύρη αγορά με μεγάλη έκπτωση, κυρίως προς την Ασία. Επιπλέον η Ουάσινγκτον επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στα «πετρελαιοφόρα υπό κυρώσεις» που πηγαίνουν προς τη Βενεζουέλα ή έρχονται απ' αυτή.

Το βενεζουελανό πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας και μετατρέπεται σε ντίζελ ή σε υποπροϊόντα, όπως η άσφαλτος, και όχι σε βενζίνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στις ακτές του κόλπου του Μεξικού διυλιστήρια που έχουν κατασκευασθεί πριν από δεκαετίες ειδικά για να το επεξεργάζονται.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Σορκ, αναλυτή του γραφείου συμβούλων Schork Group, «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά χωρίς το βενεζουελανό πετρέλαιο» και το θέλουν μάλλον για «πολιτικούς» λόγους.