Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Το νησί Καργκ, από το οποίο διέρχονται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θεωρείται αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας.

Ωστόσο, παρά την εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ, ο τερματικός σταθμός εξαγωγών παραμένει μέχρι στιγμής άθικτος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια επίθεση ή κατάληψη του Καργκ από τις αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσε να προκαλέσει δραματική αύξηση στις ήδη υψηλές τιμές του πετρελαίου, καθώς θα σήμαινε την πλήρη διακοπή των ημερήσιων εξαγωγών του Ιράν.

Όπως σημειώνει ο Neil Quilliam του think tank Chatham House: «Μπορεί η τιμή των 120 δολαρίων το βαρέλι που είδαμε τη Δευτέρα να φτάσει τα 150 δολάρια αν χτυπηθεί το Καργκ. Πρόκειται για έναν κόμβο ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου 5.000 στόχους εντός και γύρω από το Ιράν, έχουν αποφύγει να επιτεθούν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν 20 δολάρια υψηλότερα ανά βαρέλι, κυρίως λόγω του φόβου αντίποινων από το Ιράν, που στην πράξη έχει περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στον Στενό του Ορμούζ.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, βομβάρδισε δύο διυλιστήρια και δύο αποθήκες πετρελαίου το Σάββατο, βυθίζοντας την Τεχεράνη σε μια κατάσταση που κάποιοι κάτοικοι περιέγραψαν ως «αποκάλυψη», με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα. Από τότε, όμως, δεν έχουν σημειωθεί άλλες επιθέσεις.Το Καργκ είναι ένα κοραλλιογενές νησί μήκους περίπου πέντε μιλίων στον Περσικό Κόλπο, 27 μίλια από την ηπειρωτική χώρα, όπου καταλήγουν οι αγωγοί από τα κεντρικά και δυτικά πετρελαϊκά πεδία του Ιράν. Το νησί ιδρύθηκε από την αμερικανική εταιρεία Amoco, αλλά καταλήφθηκε από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1979. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιρανικές ακτές, που είναι αβαθείς για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια, το Καργκ βρίσκεται κοντά σε βαθιά νερά και διαθέτει εκτεταμένες προβλήτες φόρτωσης.

Καθημερινά περνούν από το νησί περίπου 1,3 έως 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ τον Φεβρουάριο η Ιρανική κυβέρνηση αύξησε τον όγκο στις 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, προετοιμαζόμενη για πιθανή επίθεση. Επιπλέον, υπάρχουν αποθηκευμένα 18 εκατομμύρια βαρέλια ως εφεδρικό απόθεμα.

Η κατάληψη ή η καταστροφή του Καργκ θεωρείται δύσκολη και επικίνδυνη. Ειδικοί και πρώην στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι μια επίθεση θα απαιτούσε μεγάλη και διαρκή επιχείρηση, μεγαλύτερη από μια τυπική εισβολή ειδικών δυνάμεων, και ενδέχεται να αποβεί αυτοκαταστροφική.

Η καταστροφή των εγκαταστάσεων θα μπορούσε επίσης να αποστερήσει σημαντικά έσοδα από το πετρέλαιο στο ενδεχόμενο μελλοντικό ιρανικό καθεστώς, απομακρύνοντας κάθε έννοια «πολεμικής προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον».

Συνολικά, παρά τη στρατηγική σημασία του νησιού, οι οικονομικοί, γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί κίνδυνοι έχουν κρατήσει το Καργκ ανέπαφο, καθώς μια επίθεση εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Guardian