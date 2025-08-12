Γιατί ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον - Τι επιδιώκει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε αυτή την εβδομάδα την αστυνομία της Περιφέρειας Κολούμπια υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διέταξε την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Η απόφαση ακολούθησε τη δημοσίευση φωτογραφίας ενός νεαρού ομοσπονδιακού υπαλλήλου, αιμόφυρτου και τραυματισμένου έπειτα από απόπειρα ληστείας οχήματος.

«Η Ουάσινγκτον έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι από τις πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social, υποσχόμενος σκληρή δράση. Παράλληλα, πρότεινε οι έφηβοι από 14 ετών που κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα να δικάζονται ως ενήλικοι, παρουσιάζοντας την πρωτεύουσα ως κέντρο νεανικών συμμοριών.

Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα

Σύμφωνα με την αστυνομία της D.C., οι συλλήψεις ανηλίκων έχουν μειωθεί περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 900 μέχρι στιγμής το 2024, με μόλις 200 περιπτώσεις να αφορούν βίαια εγκλήματα. Οι ανθρωποκτονίες και τα περιστατικά βίαιης εγκληματικότητας καταγράφουν μείωση σε σχέση με την κορύφωση του 2023, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ απέρριψε την εικόνα «πόλης εκτός ελέγχου», επισημαίνοντας τη βελτίωση των δεικτών και καλώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό που πυροδότησε αντιδράσεις

Η επίθεση σε βάρος του 19χρονου προγραμματιστή Έντουαρντ Κοριστίν, προστατευόμενου του Έλον Μασκ, έγινε λίγες ώρες μετά από πυροβολισμό σε άλλο σημείο της πόλης και μία ημέρα πριν τη δολοφονία ενός 27χρονου κοντά στο Καπιτώλιο. Οι εικόνες του τραυματισμένου Κοριστίν έγιναν viral, εντείνοντας το δημόσιο αίσθημα ανασφάλειας.

Η απόφαση του Τραμπ να ενεργοποιήσει ομοσπονδιακούς μηχανισμούς και να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά φαίνεται να έχει και πολιτική διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια του νομικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1970, προκειμένου να στείλει μήνυμα ισχύος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Παράλληλα, δείχνει έτοιμος να επεκτείνει παρόμοιες ενέργειες και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη.

Με ανοιχτά μέτωπα απέναντι σε θεσμούς, πανεπιστήμια και τοπικούς παράγοντες, ο Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα του ως ηγέτη που παίρνει «τολμηρές αποφάσεις» κόντρα στην πολιτική παράδοση. Στόχος του παραμένει να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης των Δημοκρατικών.



