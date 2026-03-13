Γιατί ο Τραμπ αγοράζει τα ίδια παπούτσια στους υπουργούς του;

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει, γιατί αγοράζει τα ίδια παπούτσια στα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι ο Τραμπ συνηθίζει να μαντεύει το νούμερο παπουτσιού των στενών συνεργατών του, να ζητά από βοηθό του να κάνει την παραγγελία και στη συνέχεια να τους στέλνει κουτιά με παπούτσια Florsheim.

Όταν ρωτήθηκε από το Fox News, εάν ζητά από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του να φορούν παπούτσια Florsheim, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Αλλά είναι ένα ωραίο παπούτσι».

«Αυτό που κάνω είναι ότι, ως κάποιος που για πολλά, πολλά χρόνια περπατούσε με παπούτσια που δεν ήταν καλά και δεν ήταν ιδιαίτερα άνετα, το βλέπω λίγο σαν παιχνίδι», είπε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι όταν άνδρες συνεργάτες του λένε ότι έχουν πρόβλημα με τα παπούτσια τους, τους απαντά ότι θα τους πάρει ένα ζευγάρι.

«Φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Τώρα δείχνουν όλοι κομψοί και περιποιημένοι», είπε ο Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτή τη συνήθεια του Τραμπ. Μιλώντας σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια τον Δεκέμβριο, είχε πει ότι ο πρόεδρος του έχει αγοράσει, όπως και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, «κάτι σαν τέσσερα ζευγάρια παπούτσια», επειδή -όπως είπε- «θέλει ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών να δείχνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τα αθλητικά παπούτσια στον χώρο εργασίας.

«Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω μέλη του υπουργικού συμβουλίου να μπαίνουν φορώντας αθλητικά. Τα αθλητικά είναι υπέροχα, αλλά δεν θέλω τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μου να φορούν αθλητικά, οπότε τους παίρνω ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι ένα δώρο από τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε.

Η συνήθεια του Τραμπ να αγοράζει παπούτσια έχει επίσης προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τα φαινομενικά υπερμεγέθη παπούτσια του Ρούμπιο.

«Είναι ξεκαρδιστικό, γιατί όλοι φοβούνται να μην τα φορέσουν», δήλωσε μία γυναίκα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στη Wall Street Journal.



Με πληροφορίες από CNN