Γιατί ο Τάιγκερ Γουντς κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το τροχαίο και τη σύλληψή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά εμπλέκεται σε ιστορίες οι οποίες αφορούν γνωστές προσωπικότητες, βρέθηκε στο επίκεντρο και της υπόθεσης του τροχαίου του γκόλφερ Τάιγκερ Γουντς.

Όπως αναφέρει το New York Magazine, η επικοινωνία του Γουντς με τον Τραμπ δεν προέκυψε -αποκλειστικά- λόγω της σχέσης του γκολφέρ με την πρώην νύφη του Αμερικανού προέδρου, Βανέσα Τραμπ, αλλά και για έναν ακόμα λόγο που αποκαλύφθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Τάιγκερ Γουντς τηλεφώνησε στον Τραμπ αμέσως μετά το τροχαίο με ανατροπή που σημειώθηκε κοντά στο σπίτι του στο Jupiter της Φλόριντα, στις 27 Μαρτίου 2025. Ενώ οι αστυνομικοί αξιολογούσαν την κατάσταση, ο Γουντς απομακρύνθηκε για λίγο και κάλεσε κάποιον.

Η στιγμή της επικοινωνίας του Τάιγκερ Γουντς με τον Ντόναλντ Τραμπ

Όταν επέστρεψε, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Μόλις μιλούσα με τον Πρόεδρο» (εννοώντας τον Ντόναλντ Τραμπ).

Σε βίντεο από κάμερα σώματος, ακούγεται να λέει: «Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Το ’χεις. Γεια».

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να παραμείνει κοντά στο περιπολικό, με τον ίδιο να απαντά πως συνομιλούσε με τον Τραμπ.

Παράλληλα, άλλο υλικό δείχνει τον Γουντς να υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου, πριν συλληφθεί με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών (DUI) με πρόκληση υλικών ζημιών. Σύμφωνα με το ESPN, κατά τη μεταφορά του με περιπολικό, είχε λόξιγκα, χασμουριόταν και έδειχνε σημάδια υπνηλίας.

Το αλκοτέστ ήταν αρνητικό, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. Στην κατοχή του βρέθηκαν λευκά χάπια, ενώ οι αρχές ανέφεραν πως είχε υδροκωδόνη. Ο Τάιγκερ Γουντς δήλωσε αθώος και ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί προσωρινά για να επικεντρωθεί στην υγεία του.

Γιατί ο Τάιγκερ Γουντς κάλεσε τον Τραμπ;

Όπως αναφέρει το New York Magazine, το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το περιοδικό, ως πιθανά σενάρια εξετάζονται τα εξής:

1. Είναι πολύ κοντά

Οι δύο άνδρες διατηρούν φιλική σχέση εδώ και χρόνια, πριν ακόμη ξεκινήσει η σχέση του Γουντς με τη Βανέσα Τραμπ. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν είναι τόσο στενοί ώστε να τον καλέσει κανείς αμέσως μετά από τροχαίο.

2. Ήθελε να επηρεάσει την εικόνα του στους αστυνομικούς

Αν και φαίνεται ότι όντως έγινε η κλήση, στο βίντεο δεν ακούγεται ο Τραμπ, μόνο ο Γουντς να λέει ότι μιλούσε μαζί του. Κάποιοι εκτιμούν ότι ίσως ήθελε να δείξει στους αστυνομικούς ότι έχει ισχυρές γνωριμίες.

3. Πίστευε ότι μπορεί να τον βοηθήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια, σε πολιτειακό επίπεδο, όπως στη Φλόριντα. Ωστόσο, η φήμη του Τραμπ για τη χρήση των προεδρικών εξουσιών του έχει οδηγήσει ακόμη και στη διασπορά ψευδών αναρτήσεων που τον εμφάνιζαν να ζητά χάρη για τον Γουντς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τραμπ επιχείρησε να εμπλακεί στην υπόθεση.

Η κλήση του Τάιγκερ Γουντς στον Ντόναλντ Τραμπ από το σημείο του τροχαίου παραμένει ένα από τα πιο περίεργα στοιχεία της υπόθεσης. Αν και εξηγήσεις υπάρχουν, καμία δεν επιβεβαιώνεται πλήρως, διευκρινίζει καταληκτικά το περιοδικό.

Με πληροφορίες από New York Magazine