Γιατί ο Ρούμπιο καταργεί τη γραμματοσειρά Calibri από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ;

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέτρεψε μία από τις αποφάσεις του προκατόχου του, τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιούν επισήμως οι επικοινωνίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο εξέδωσε υπόμνημα την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι το υπουργείο δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τη sans-serif γραμματοσειρά Calibri. Αντιθέτως, επιλέγει να επιστρέψει στην Times New Roman «ως την τυπική του γραμματοσειρά», όπως μεταφέρουν οι New York Times.

Η ανατροπή γίνεται «για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργηθεί ακόμη ένα σπάταλο πρόγραμμα D.E.I.A. [Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility]», ανέφερε το υπόμνημα του Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου "One Voice for America’s Foreign Relations" (Μία φωνή για τις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής), υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», ανέφερε το υπόμνημά του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Αντόνι Τζ. Μπλίνκεν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Calibri το 2023 για να βελτιώσει την προσβασιμότητα για τους αναγνώστες με αναπηρίες, σύμφωνα με την NYT. Πρόκειται για μια γραμματοσειρά sans-serif, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως πιο ευανάγνωστες, σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του 2022.