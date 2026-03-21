Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «στείλει την ICE στα αεροδρόμια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αντικαταστήσει τους υπαλλήλους ελέγχου ασφαλείας στα αμερικανικά αεροδρόμια με πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει αφήσει χωρίς χρηματοδότηση μεγάλο μέρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS), με περίπου 50.000 εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς αποδοχές από τις 14 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τους Δημοκρατικούς να εγκρίνουν άμεσα τη χρηματοδότηση του υπουργείου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα μεταφέρει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για να αναλάβουν ελέγχους ασφαλείας.

Οι πράκτορες της ICE δεν έχουν εκπαίδευση στα καθήκοντα ελέγχου επιβατών και αποσκευών που εκτελεί η TSA. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση στα αεροδρόμια, προχωρώντας σε «άμεσες συλλήψεις όλων των παράτυπων μεταναστών που έχουν εισέλθει στη χώρα», με «ιδιαίτερη έμφαση» σε όσους προέρχονται από τη Σομαλία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους Σομαλούς στις ΗΠΑ (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Αμερικανοί πολίτες) ότι έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» την πολιτεία της Μινεσότα, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να δω την ICE να δρα στα αεροδρόμιά μας».

Το αδιέξοδο στο Κογκρέσο οφείλεται στις διαφωνίες για τους όρους χρηματοδότησης του DHS. Οι Δημοκρατικοί ζητούν την ενσωμάτωση μέτρων που περιορίζουν καταγγελλόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων από την ICE, όπως η υποχρεωτική χρήση καμερών και δικαστικών ενταλμάτων για την είσοδο σε ιδιωτικούς χώρους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει τα περισσότερα από αυτά τα αιτήματα.

Η παρατεταμένη έλλειψη χρηματοδότησης έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων, με επιβάτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Εκατοντάδες υπάλληλοι της TSA έχουν παραιτηθεί, ενώ πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες.

Ανώτατα στελέχη της υπηρεσίας προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι οριακή. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της TSA, Άνταμ Σταλ, εάν δεν υπάρξει άμεσα λύση, δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας αεροδρομίων.

Από την πλευρά της, η TSA επιρρίπτει ευθύνες στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια για πολιτικούς λόγους.

