Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει μιλήσει ποτέ για τη μητέρα του

Ανάμεσα στα πολλά μυστήρια που καλύπτουν τη ζωή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αυτό που σχετίζεται με τη μητέρα του, είναι από τα πιο ισχυρά.

Στα 15 χρόνια της απόλυτης διακυβέρνησής του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει αναφέρει ποτέ δημόσια το όνομά της.

Σε μια χώρα όπου η νομιμότητά τους βασίζεται αποκλειστικά στην ιερή, «καθαρή» γραμμή του όρους Πέκτου, της μυθολογικής κοιτίδας της δυναστείας, η πραγματική ταυτότητα της μητέρας του δεν είναι απλώς ένα οικογενειακό μυστικό, αλλά κάτι που μπορεί να συνταράξει τα θεμέλια του ίδιου του καθεστώτος, όπως περιγράφει το BBC.

Why Kim Jong Un never talks about his mother - or her controversial bloodline https://t.co/qoFVl66ICR — BBC News (World) (@BBCWorld) June 27, 2026

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η γέννηση στην Ιαπωνία

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η επίσημη κρατική προπαγάνδα θέλει τη δυναστεία των Κιμ άρρηκτα συνδεδεμένη με το ιερό όρος Πέκτου. Όμως η μητρική πλευρά του Κιμ Γιονγκ Ουν αφηγείται μια εντελώς διαφορετική ιστορία, που ξεκινά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Εκεί γεννήθηκε το 1952 η μητέρα του, Κο Γιονγκ Χουί. Οι γονείς της ήταν μετανάστες από το νησί Τζέτζου (που σήμερα ανήκει στη Νότια Κορέα) και ανήκαν στους «Ζαϊνίτσι» (Zainichi), τους Κορεάτες που μετακινήθηκαν στην Ιαπωνία κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. Όταν η Κο ήταν περίπου 10 ετών, η οικογένειά της μετανάστευσε στη Βόρεια Κορέα, παρασυρμένη από ένα κρατικό πρόγραμμα επαναπατρισμού που υποσχόταν δωρεάν παιδεία, υγεία και εργασία.

Αν και οι επαναπατρισθέντες έφεραν μαζί τους χρήματα και σύγχρονες συσκευές, η βορειοκορεατική κοινωνία τους αντιμετώπισε με βαθιά καχυποψία. Τους κόλλησαν την υποτιμητική ταμπέλα «τζέπο» (jjaepo), θεωρώντας τους μολυσμένους από τις ξένες, καπιταλιστικές ιδεολογίες.

Στο αυστηρό, σχεδόν καστατικό κοινωνικό σύστημα της Βόρειας Κορέας (γνωστό ως σονγκμπούν - songbun), οι «τζέπο» κατατάσσονταν στην «κλυδωνιζόμενη τάξη». Βρίσκονταν υπό συνεχή κρατική παρακολούθηση και τους απαγορευόταν η πρόσβαση σε καλά πανεπιστήμια ή θέσεις εξουσίας.

«Η αιματηρή γραμμή του Πέκτου θεωρείται ιερή», εξηγεί ο Κιμ Χιούνγκ-σου από τη Northern Research Association. «Η ιδέα ότι ο Ανώτατος Ηγέτης είναι γιος μιας "τζέπο" είναι απλώς αδιανόητη για το σύστημα».

Kim Jong Un’s daughter has appeared at many public events and senior generals have been photographed kneeling to brief her, leading North Korea experts to believe that she is being lined up as a leader. https://t.co/yPneqFK9rw pic.twitter.com/95VMEsSMn8 — Financial Times (@FT) June 24, 2026

Πώς ξέφυγε η μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Κο Γιονγκ Χουί, μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν, κατάφερε να ξεφύγει από τη μοίρα των υπολοίπων επαναπατρισθέντων χάρη στην ιδιότητά της ως χορεύτριας στο ελίτ καλλιτεχνικό συγκρότημα Mansudae. Εκεί τράβηξε την προσοχή του διαδόχου τότε, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος την ερωτεύτηκε.

Το BBC, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως, εάν και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ ήταν ήδη παντρεμένος με τη κόρη υψηλόβαθμου στρατιωτικού, η Κο έγινε η αγαπημένη του ερωμένη και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά. Επειδή όμως τα εξώγαμα παιδιά αποτελούν τεράστιο στίγμα στη χώρα, η Κο και τα παιδιά της κρατήθηκαν απομονωμένα στην παραθαλάσσια πόλη Γουόνσαν, 210 χιλιόμετρα μακριά από την Πιονγιάνγκ.

Η Κο έζησε μια ζωή Σταχτοπούτας, σύμφωνα με την αλληγορία του βρετανικού μέσου, αλλά δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα ως νύφη από τον ιδρυτή του κράτους, Κιμ Ιλ Σουνγκ. Αν είχε συμβεί αυτό, οι φωτογραφίες με τα εγγόνια του θα είχαν κυκλοφορήσει παντού. Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, η Κο έγινε η de facto Πρώτη Κυρία, συντροφεύοντας τον σύζυγό της σε στρατιωτικές επιθεωρήσεις και επηρεάζοντας ακόμα και πολιτικές αποφάσεις, μέχρι τον θάνατο της από καρκίνο του μαστού στο Παρίσι, το 2004.

Πώς όμως ο δεύτερος γιος μιας κρυφής ερωμένης κληρονόμησε την πυρηνική δύναμη; διερωτάται και απαντά στη συνέχεια το BBC. Ο πρωτότοκος γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ από άλλη ερωμένη, ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, αποκλείστηκε νωρίς επειδή ζητούσε μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του το 2017 στη Μαλαισία.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, αποκλείστηκε λόγω σοβαρού εθισμού στο όπιο. Έτσι, ο δρόμος άνοιξε για τον 27χρονο τότε Κιμ Γιονγκ Ουν το 2011.

Ωστόσο, το «ένοχο» μητρικό background τον καταδιώκει. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτός είναι ο λόγος που τα γενέθλιά του δεν έχουν ανακηρυχθεί ποτέ εθνική εορτή, σε αντίθεση με του πατέρα και του παππού του, καθώς οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για τη γέννησή του θα αποκάλυπτε την καταγωγή της μητέρας του.

Αυτή η βαθιά ανασφάλεια εξηγεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, γιατί ο Κιμ έσπευσε να παρουσιάσει δημόσια τη σύζυγό του, Ρι Σολ Ζου, και την κόρη του, Ζου Άε. Η Ρι προέρχεται από την ανώτερη τάξη της Πιονγιάνγκ, με εξαιρετικό «σονγκμπούν» (κοινωνικό προφίλ). Εμφανίζοντας μια υποδειγματική, καθαρή οικογένεια, ο Κιμ προσπαθεί να υπερκαλύψει το «έλλειμμα» της δικής του καταγωγής.

Με πληροφορίες από BBC