Γιατί ο Χαμενεΐ δεν μετέβη σε ασφαλές καταφύγιο; - Βίντεο από τη στιγμή που πύραυλοι χτυπούν το συγκρότημά του

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν με 30 πυραύλους την επίσημη κατοικία και το διοικητικό αρχηγείο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη, Αλί Χαμενεΐ.

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η επιδρομή στο συγκρότημα.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από το Ισραήλ και δύο ώρες αργότερα οι πύραυλοι έπληξαν τον στόχο τους.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθούσε την εξέλιξη της επιχείρησης από πρόχειρο κέντρο επιχειρήσεων που στήθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Ιράν κήρυξε εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατο, στα 86 του χρόνια, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Χαμενεΐ, στην εξουσία από το 1989.

Θάνατος Αλί Χαμενεΐ: Νεκροί ο γαμπρός και η εγγονή του

«Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν· αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο», διαβεβαίωσε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης, πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Γιατί ο Χαμενεΐ δεν κατέφυγε σε ασφαλές καταφύγιο;

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός και τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του πληθαίνουν.

Γιατί δεν μετέβη σε ασφαλές καταφύγιο, τη στιγμή που το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν ενισχυόταν ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες;

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σκοτώθηκε στην επίσημη κατοικία του και δεν μετακινήθηκε εγκαίρως σε προστατευμένο χώρο; Και γιατί στο πλευρό του βρίσκονταν μέλη της οικογένειάς του, τα οποία επίσης εντοπίστηκαν νεκρά;

Η επικρατέστερη απάντηση είναι ότι ο Χαμενεΐ επέλεξε συνειδητά να παραμείνει στο σημείο, επιθυμώντας να πεθάνει ως μάρτυρας.

Δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι εγκαταλείπει τη θέση του ή ότι φοβάται. Εκτιμούσε, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ότι ένας τέτοιος θάνατος θα προσλάμβανε συμβολικό και «ιερό» χαρακτήρα για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο ίδιο μοτίβο, δεν φέρεται να έλαβε μέτρα προστασίας ούτε για τα μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονταν μαζί του.



