Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος δεν αποκαλύπτει τον τύπο του καρκίνου του

Ο βασιλιάς Κάρολος μιλά πλέον ανοιχτά για τον καρκίνο, όμως εξακολουθεί να κρατά ένα βασικό στοιχείο μυστικό.

Ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε μία πρωτοφανή κίνηση, ηχογραφώντας ένα προσωπικό μήνυμα για την εμπειρία του με τον καρκίνο.

Το μήνυμα, μεταδόθηκε στην φετινή εκστρατεία «Stand Up To Cancer», που διοργανώνεται από την Cancer Research UK και το Channel 4.

«Σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα ότι, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των εντολών των γιατρών, το πρόγραμμα της θεραπείας μου για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί τη νέα χρονιά», αποκάλυψε αρχικά στο μήνυμά του.

«Ελπίζω αυτό ενθαρρύνει το 50% από εμάς που, στατιστικά, θα διαγνωστούμε με καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή μας», ανέφερε στη συνέχεια.

Αν και εκπρόσωπος του παλατιού επιβεβαίωσε ότι η ανάρρωση του έχει φτάσει σε ένα αξιοσημείωτα θετικό στάδιο, δε χρησιμοποιήθηκε η λέξη «ύφεση». Ο μονάρχης λαμβάνει, κατά πληροφορίες, εβδομαδιαία θεραπεία από τότε που ανακοίνωσε τη διάγνωσή του για καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024. Όμως παρά την ειλικρίνειά του στο κοινό για ορισμένες πτυχές της υγείας του, ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να μην έχει αποκαλύψει ποιον τύπο καρκίνου αντιμετωπίζει, με το παλάτι του Μπάκιγχαμ να υποστηρίζει πως πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή του μονάρχη και των συμβούλων του.

«Η συμβουλή των ειδικών στον καρκίνο είναι ότι, στην προσπάθειά του να στηρίξει όλα τα άτομα, είναι προτιμότερο ο βασιλιάς να μην αναφέρεται στην προσωπική του κατάσταση, αλλά να απευθύνεται σε όσους πλήττονται από όλα τα είδη της ασθένειας», δήλωσε εκπρόσωπος του.

Ωστόσο, το παλάτι επιβεβαίωσε την προηγούμενη ανακοίνωση ότι, παρά το γεγονός ότι η διάγνωση του βασιλιά ήρθε μετά από θεραπεία για «διόγκωση του προστάτη», δεν έχει καρκίνο του προστάτη.

Μιλώντας στο ηχογραφημένο μήνυμα, ο βασιλιάς Κάρολος χρησιμοποίησε τον καρκίνο του εντέρου ως παράδειγμα για τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης, σημειώνοντας τη δραματική μείωση των ποσοστών επιβίωσης όταν ο καρκίνος ανιχνεύεται σε προχωρημένο στάδιο.

Τόνισε επίσης ένα νέο εθνικό εργαλείο, το Screening Checker, που έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί τους πολίτες σχετικά με την καταλληλόλητά τους για εξετάσεις πρόληψης καρκίνου μαστού, εντέρου και τραχήλου της μήτρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το PEOPLE, οι αναφορές σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου δε σημαίνουν προσωπική σύνδεση του ίδιου ή κάποιου μέλους της βασιλικής οικογένειας.

