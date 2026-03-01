Γιατί μπορεί να αντιμετωπίσετε νομικές συνέπειες αν δημοσιεύσετε βίντεο από επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δημοσίευσαν influencers και τουρίστες στη Μέση Ανατολή, στα οποία καταγράφονται τα αντίποινα του Ιράν στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες ότι όσοι δημοσιεύουν αποσπάσματα βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.

Υπάρχουν κανόνες για τη δημοσίευση αυτών των βίντεο και φωτογραφιών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια δείχνοντας πού βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν πιο ακριβείς μελλοντικές επιθέσεις, δείχνοντας ποια σημεία χτυπήθηκαν.

Δύο συλλήψεις στο Μπαχρέιν για αναρτήσεις βίντεο από επιθέσεις

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν για ζωντανές μεταδόσεις και για δημοσίευση βίντεο στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι όποιος βιντεοσκοπεί, δημοσιεύει ή αναδημοσιεύει βίντεο από τον χώρο των γεγονότων υπόκειται σε νομική ευθύνη, καθώς αυτό συνιστά νομική παράβαση που μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Άλλοι φορείς της περιοχής ανήρτησαν παρόμοιες ανακοινώσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τη βιντεοσκόπηση τόσο της αναχαίτισης πυραύλων στον εναέριο χώρο όσο και των αρχών την ώρα που εκτελούν τα καθήκοντά τους, καθώς αυτό θα μπορούσε να «προκαλέσει ανησυχία στην κοινωνία, να επηρεάσει την πορεία των διαδικασιών ασφαλείας και να συμβάλει στη διάδοση ανακριβών πληροφοριών».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι θα ληφθούν «νομικά μέτρα» εναντίον όσων διαδίδουν φήμες ή προωθούν παραπλανητικές ειδήσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ τόνισε τη σημασία του «να αποφεύγεται η κυκλοφορία φημών ή η δημοσίευση εικόνων ή βίντεο από τις συνέπειες των επιθέσεων, ώστε να αποφευχθεί η νομική ευθύνη», ενώ το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι κάλεσε επίσης σε παρόμοια αυτοσυγκράτηση.

Η σημασία των επίσημων πηγών

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι κανόνες αυτοί έχουν διπλό σκοπό και αποσκοπούν επίσης στην αποτροπή της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

Οι αρχές σε κάθε μία από τις πληγείσες χώρες δημοσιεύουν τακτικά ενημερώσεις στο X και στις επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων.

Στο Μπαχρέιν, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τους λογαριασμούς @moi_bahrain και @bna_en, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνιστώνται οι @DXBMediaOffice και @ADMediaOffice.

Στο Κατάρ, οι βασικές πηγές είναι οι @QNAEnglish και @MOI_QatarEn, ενώ στο Κουβέιτ οι @kuna_en και @Moi_kuw.

Στην Ιορδανία δημοσιεύονται ενημερώσεις από τους @PetranewsEN και @moi_jor, ενώ για τη Σαουδική Αραβία από τους @Spa_Eng και @MOISaudiArabia.

Αρκετές πρεσβείες παρέχουν επίσης ενημερώσεις στους πολίτες τους που έχουν εγγραφεί στις σχετικές υπηρεσίες τους.

Με πληροφορίες από euronews.com