Γιατί η Starbucks κατεβάζει ρολά για μία ημέρα σε 2.000 καταστήματα στη Νότια Κορέα

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχωρά η Starbucks Korea, η οποία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά περισσότερα από 2.000 καταστήματά της σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου το προσωπικό να παρακολουθήσει υποχρεωτική εκπαίδευση γύρω από τη σύγχρονη ιστορία της Νότιας Κορέας και ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας τον περασμένο μήνα, η οποία συνδέθηκε από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης με τη Σφαγή της Γκουανγκτζού, ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καταστήματα θα κλείσουν στις 22 Ιουνίου προκειμένου οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας και να συμμετάσχουν σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Η απόφαση αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς εκτιμάται ότι οι χαμένες πωλήσεις από το πολύωρο κλείσιμο των καταστημάτων θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. γουόν.

Η κρίση ξέσπασε μετά από προωθητική ενέργεια για τη σειρά θερμός «Tank», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της εξέγερσης της Γκουανγκτζού το 1980.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Καταναλωτές προχώρησαν σε μποϊκοτάζ, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πολίτες να καταστρέφουν προϊόντα της εταιρείας, ενώ ακόμη και δημόσιοι φορείς φέρονται να διέκοψαν τη συνεργασία τους με την αλυσίδα καφέ.

Ο Τσουνγκ Γιονγκ-Τζιν, πρόεδρος του ομίλου Shinsegae που διαχειρίζεται τα Starbucks στη Νότια Κορέα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη σε συνέντευξη τύπου

Νότια Κορέα: Γιατί η διαφήμιση της Starbucks προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αντίδρασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σημασία που έχει η 18η Μαΐου για τη Νότια Κορέα.

Η ημερομηνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εξέγερση της Γκουανγκτζού το 1980, όταν πολίτες και φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν κατά του στρατιωτικού καθεστώτος του Τσουν Ντου-Χουάν. Η καταστολή των κινητοποιήσεων από στρατιωτικές δυνάμεις υπήρξε ιδιαίτερα βίαιη και η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας.

Οργανώσεις θυμάτων υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων, τα οποία θεωρούνται ορόσημο στον αγώνα για τη δημοκρατία στη χώρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή της Starbucks Korea να διοργανώσει στις 18 Μαΐου προωθητική ενέργεια για τη σειρά θερμός «Tank» θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά άστοχη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο εξαιτίας του διαφημιστικού συνθήματος που χρησιμοποιήθηκε στην καμπάνια. Η φράση παρέπεμπε, σύμφωνα με επικριτές της εταιρείας, σε μια διαβόητη υπόθεση του 1987, όταν οι αρχές επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τον θάνατο του φοιτητή και ακτιβιστή Παρκ Τζονγκ-Τσουλ κατά τη διάρκεια ανάκρισης.

Τότε, η επίσημη εκδοχή των αρχών ήταν ότι ο νεαρός πέθανε όταν ένας αστυνομικός «χτύπησε το γραφείο», μια εξήγηση που έγινε σύμβολο της κρατικής συγκάλυψης και της αυταρχικής περιόδου στη Νότια Κορέα.

Η συνύπαρξη των δύο αυτών στοιχείων στην ίδια καμπάνια προκάλεσε έντονη κατακραυγή, με πολλούς να κατηγορούν την εταιρεία ότι επέδειξε άγνοια απέναντι σε ιστορικά γεγονότα που εξακολουθούν να προκαλούν βαθιά συγκίνηση στην κορεατική κοινωνία.

Η χρήση AI, η αποπομπή του CEO και η αστυνομική έρευνα

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε σε ένα επικοινωνιακό λάθος, αλλά εξελίχθηκε γρήγορα σε μείζονα εταιρική κρίση για τη Starbucks Korea και τον όμιλο Shinsegae που διαχειρίζεται το σήμα στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εσωτερική έρευνα της εταιρείας, το επίμαχο διαφημιστικό σύνθημα προέκυψε έπειτα από αναζήτηση ιδεών μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ.

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε προβλήματα και στη διαδικασία έγκρισης της καμπάνιας. Όπως αναφέρθηκε, ορισμένα στελέχη που έδωσαν το «πράσινο φως» για την προωθητική ενέργεια δεν είχαν εξετάσει αναλυτικά το υλικό που είχε αποσταλεί, γεγονός που επέτρεψε να περάσουν απαρατήρητες οι ιστορικές αναφορές που προκάλεσαν τις αντιδράσεις.

Η εταιρεία απέσυρε την καμπάνια λίγες ώρες μετά την έναρξή της, ωστόσο η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν άμεσες, καθώς οι συναλλαγές στα καταστήματα της αλυσίδας υποχώρησαν σημαντικά τις ημέρες που ακολούθησαν το ξέσπασμα της κρίσης. Αν και τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου καταγράφηκαν ενδείξεις ανάκαμψης, τα επίπεδα κατανάλωσης παρέμειναν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πριν από το περιστατικό.

Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε δημόσιες συγγνώμες, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος απομακρύνθηκε από τη θέση του την ίδια ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση.

Ο πρόεδρος του ομίλου Shinsegae, Τσουνγκ Γιονγκ-Τζιν, ζήτησε επίσης δημόσια συγγνώμη, τόσο με γραπτή δήλωση όσο και σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας υποκλίθηκε επανειλημμένα μπροστά στις κάμερες.

Παράλληλα, τα κεντρικά γραφεία της Starbucks στις Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν επιστολή συγγνώμης στο Ίδρυμα της 18ης Μαΐου, έναν από τους βασικούς φορείς που εκπροσωπούν τα θύματα της Γκουανγκτζού.

Αν και η εσωτερική έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να δείχνουν ότι υπήρξε πρόθεση προσβολής ή πολιτικό μήνυμα πίσω από την καμπάνια, η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές της Σεούλ.

Με πληροφορίες από Guardian