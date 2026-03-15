Γιατί «η πιο μπλε πόλη του κόσμου» είναι μπλε; - Το μυστήριο με το Chefchaouen στο Μαρόκο

Η πόλη Chefchaouen στο Μαρόκο δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Χτισμένη βουνά Ριφ, η μικρή αυτή πόλη μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από φίλτρο του Instagram. Στα στενά της παλιάς πόλης –της medina– σχεδόν τα πάντα είναι βαμμένα σε αποχρώσεις του μπλε: τοίχοι, σκάλες, πόρτες, καμάρες και πλακόστρωτα. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά αποκαλείται «Blue Pearl» του Μαρόκου και θεωρείται για πολλούς «η πιο μπλε πόλη του κόσμου».

Η πόλη ιδρύθηκε το 1471 ως οχυρό για πορτογαλικές επιθέσεις στη βόρεια ακτή του Μαρόκου. Με τα χρόνια έγινε καταφύγιο για πρόσφυγες που έφευγαν από την Ισπανία μετά την Reconquista και ιδιαίτερα μετά την πτώση της Γρανάδας το 1492. Η ιστορία αυτή εξηγεί και τις έντονες ανδαλουσιανές επιρροές που διακρίνονται ακόμη στην αρχιτεκτονική της πόλης, με στενά σοκάκια, καμάρες και αυλές που θυμίζουν πόλεις της νότιας Ισπανίας.

Φωτ.: Unsplash

Γιατί το Chefchaouen είναι μπλε

Όσο για το μπλε χρώμα, δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι οι εβραϊκές κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη τον 20ό αιώνα έβαψαν τα σπίτια τους μπλε, καθώς στην εβραϊκή παράδοση το χρώμα συμβολίζει τον ουρανό και λειτουργεί ως υπενθύμιση της θεϊκής παρουσίας. Άλλοι κάτοικοι πιστεύουν ότι το μπλε βοηθά να κρατά μακριά τα κουνούπια, ενώ μια πιο πρακτική εξήγηση είναι ότι το χρώμα αντανακλά τη ζέστη και βοηθά τα σπίτια να παραμένουν πιο δροσερά κάτω από τον έντονο ήλιο της Βόρειας Αφρικής.

Όποια κι αν είναι η πραγματική του προέλευση, το μπλε έχει γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν της Chefchaouen. Κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτες, φωτογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου φτάνουν μέχρι τα βουνά του Μαρόκου μόνο και μόνο για να χαθούν στα μπλε σοκάκια της πόλης – μια εικόνα που έχει κατακλύσει το Instagram.

Οι κάτοικοι βάφουν συχνά ξανά τους τοίχους για να διατηρείται το χαρακτηριστικό μπλε της πόλης. Παράλληλα, η medina της Chefchaouen αποτελεί ένα λαβυρινθώδες δίκτυο από στενά σοκάκια με έντονες ανδαλουσιανές αρχιτεκτονικές επιρροές.

Ίσως τελικά η γοητεία της Chefchaouen να βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το «μυστήριο»: κανείς δεν ξέρει με απόλυτη βεβαιότητα γιατί είναι μπλε - αλλά σχεδόν όλοι θέλουν κάποια στιγμή να τη δουν από κοντά.