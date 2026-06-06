Γιατί η Patagonia μηνύει τη drag queen Pattie Gonia

Αντιμέτωπες δικαστικά έχουν έρθει η αμερικανική εταιρεία ένδυσης, Patagonia, και η drag queen και περιβαλλοντική ακτιβίστρια Pattie Gonia, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια των εμπορικών σημάτων, της καλλιτεχνικής έκφρασης και του ακτιβισμού.

Η Patagonia κατέθεσε αγωγή για παραβίαση εμπορικού σήματος εναντίον της drag queen Pattie Gonia, υποστηρίζοντας ότι η χρήση παραλλαγών του λογότυπου της εταιρείας σε προϊόντα που πωλεί η 33χρονη προκαλεί σύγχυση στο κοινό και βλάπτει το εμπορικό της σήμα.

Στη δικαστική προσφυγή, που κατατέθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία ζητά να απαγορευτεί στην Pattie Gonia να παράγει και να διαθέτει προϊόντα που χρησιμοποιούν το όνομα ή στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στην Patagonia. Παράλληλα, ζητά συμβολική αποζημίωση ενός δολαρίου, καθώς και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Patagonia shares list of demands in drag queen Pattie Gonia lawsuit as they acknowledge 'hurt caused' ➡️ https://t.co/WWZORtsQ9d



📷 Getty pic.twitter.com/CDnXfybZ1w — PinkNews (@PinkNews) June 5, 2026

Patagonia: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την Pattie Gonia

«Το τελευταίο πράγμα που θέλαμε ήταν μια δικαστική διαμάχη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όπως υποστηρίζει, έχει υποχρέωση να προστατεύσει ένα εμπορικό σήμα που χτίστηκε μέσα από δεκαετίες περιβαλλοντικού ακτιβισμού, προϊόντων, αφηγήσεων και κοινωνικής δράσης.

Η Patagonia τονίζει ότι συμμερίζεται πολλές από τις αξίες της Pattie Gonia και ότι δεν αντιτίθεται στην καλλιτεχνική έκφραση ή στη δημιουργική χρήση της εικόνας της. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι από τα τέλη του 2024 η ακτιβίστρια άρχισε να πουλά προϊόντα που περιλάμβαναν παραλλαγές του λογότυπου της εταιρείας και ότι οι προσπάθειες εξεύρεσης συμφωνίας δεν απέδωσαν.

Η εταιρεία έχει στο παρελθόν κινηθεί νομικά εναντίον άλλων επιχειρήσεων για παρόμοιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων ονόματα όπως «Fratagonia», «Petagonia» και «Catagonia».

Pattie Gonia: Η αντίδρασή της για τη δικασική διαμάχη με την Patagonia

Η Pattie Gonia, η οποία το 2024 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Next Gen Leaders του περιοδικού Time και στη λίστα των «33 ανθρώπων που αλλάζουν τον κόσμο» του National Geographic, απάντησε δημόσια στις κατηγορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Αυτή είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να εξαφανίσει έναν ακτιβιστή», έγραψε σε ανάρτησή της.

Η Pattie Gonia υποστηρίζει ότι κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης του ονόματος προκειμένου να προστατεύσει την ομάδα και το έργο της από την εξάπλωση περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, σημειώνει ότι η Patagonia γνωρίζει τη δραστηριότητά της εδώ και οκτώ χρόνια.

Η ίδια εκτιμά ότι η απόφαση της εταιρείας να κινηθεί νομικά ενδέχεται να συνδέεται με το πολιτικό κλίμα γύρω από τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Pattie Gonia δήλωσε ότι είχε δύο επιλογές, είτε να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Patagonia και να διακινδυνεύσει το μέλλον της κοινότητας και των δράσεων που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά της είτε να αντισταθεί δικαστικά. Όπως είπε, επέλεξε το δεύτερο.

Παράλληλα κάλεσε τους υποστηρικτές της να ζητήσουν από την Patagonia να αποσύρει την αγωγή «με σεβασμό και ειρηνικό τρόπο».

Με πληροφορίες από Euronews