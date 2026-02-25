Γιατί η οικογένεια της παρουσιάστριας Savannah Guthrie αύξησε την αμοιβή για τη αγνοούμενη μητέρα της

Δεν έχουν τέλος οι προσπάθειες και οι εκκλήσεις της οικογένειας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, για την ανεύρεση της 84χρονης μητέρας της, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 1 Φεβρουαρίου.

Η Savannah Guthrie ανακοίνωσε στις 24 Φεβρουαρίου ότι εκείνη και τα αδέλφια της προσφέρουν τώρα αμοιβή έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στην ανεύρεση της μητέρας τους, ελπίζοντας ότι η αυξημένη ανταμοιβή θα παρακινήσει όσους μέχρι τώρα δίσταζαν να μιλήσουν.

Παράλληλα, παραμένει ενεργή η αμοιβή των 100.000 δολαρίων που έχει ανακοινώσει και το FBI. Πηγή κοντά στην οικογένεια, δήλωσε στο PEOPLE ότι ήθελε να αυξήσει την αμοιβή από την πρώτη μέρα της έρευνας, αλλά οι Αρχές τους συμβούλεψαν να περιμένουν για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα υποβολής πληροφοριών, καθώς χιλιάδες tips είχαν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν οργανικά.

Η παρουσιάστρια μάλιστα χρησιμοποίησε τη φράση «έως 1 εκατομμύριο δολάρια» διότι, αν υπάρξουν πολλαπλές έγκυρες πληροφορίες, η ανταμοιβή μπορεί να μοιραστεί. Η αμοιβή δεν εξαρτάται από κάποια σύλληψη, και η οικογένεια θα ακολουθήσει τις οδηγίες του FBI για την καταβολή της.

Η οικογένεια έχει επίσης δωρίσει 500.000 δολάρια στο National Center for Missing and Exploited Children, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις αβεβαιότητας.

Η Savannah έκανε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές: «Ας γίνουμε το φως στο σκοτάδι», ανέφερε συγκινημένη, ζητώντας βοήθεια για την επιστροφή της μητέρας τους στο σπίτι.

Η εξαφάνισή της φαίνεται να συνδέεται με απαγωγή από έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας να πειράζει το κουδούνι του σπιτιού της. Περιγράφεται ως άνδρας ύψους περίπου 1,75 - 1,78 μ., με κανονικό σωματότυπο και φορώντας μαύρο σακίδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Η οικογένεια της συνεχίζει να ελπίζει σε ένα θαύμα και ενθαρρύνει οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει, ώστε είτε να επιστρέψει η 84χρονη με ασφάλεια, είτε να τιμηθεί η ζωή που έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

