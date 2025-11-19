Γιατί η NASA κάνει live απόψε;

Η NASA θα πραγματοποιήσει live μετάδοση απόψε, προκειμένου να μοιραστεί εικόνες από ένα πολυσυζητημένο πρόσφατο σχετικά εύρημα του παρατηρητηρίου ATLAS.

Πρόκειται για τον κομήτη 3I/ATLAS, που απασχόλησε όσο λίγοι τον διεθνή Τύπο την τελευταία χρονιά. Εντοπίστηκε πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 2025 από το τηλεσκόπιο ATLAS στη Χιλή, όταν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 670 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο και αποτελεί μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που γνωρίζουμε ότι περνά από τη «γειτονιά» μας, μετά τον 1I/‘Oumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η NASA αναφέρει:

«Η NASA θα διοργανώσει ένα ζωντανό event στις 3 μ.μ. (10:00 το βράδυ στην Ελλάδα) EST, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, για να μοιραστεί εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS που συλλέχθηκαν από μια σειρά αποστολών της υπηρεσίας. Το event θα πραγματοποιηθεί στο Goddard Space Flight Center της NASA στο Greenbelt του Maryland.

Ο κομήτης 3I/ATLAS, που ανακαλύφθηκε από το παρατηρητήριο ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) το οποίο χρηματοδοτείται από τη NASA, την 1η Ιουλίου, είναι μόλις το τρίτο αντικείμενο που έχει αναγνωριστεί ως εισερχόμενο στο ηλιακό μας σύστημα από άλλο σημείο του γαλαξία. Αν και δεν αποτελεί απειλή για τη Γη και δεν θα πλησιάσει περισσότερο από 170 εκατομμύρια μίλια από τη Γη, ο κομήτης πέταξε σε απόσταση 19 εκατομμυρίων μιλίων από τον Άρη στις αρχές Οκτωβρίου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί στο NASA+, την εφαρμογή της NASA, τον ιστότοπο της υπηρεσίας και το κανάλι YouTube, καθώς και στο Amazon Prime».

NASA: Τι είναι ο κομήτης 3I/ATLAS;

Το αντικείμενο γνωστό ως 3I/ATLAS ανακαλύφθηκε αυτό το καλοκαίρι, αφού εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα από άλλο σημείο του γαλαξία. Πήρε το όνομά του επειδή είναι το τρίτο διαστημικό αντικείμενο που είναι γνωστό ότι έχει επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα (3I) και επειδή το ATLAS ήταν το τηλεσκόπιο στη Χιλή που ανακάλυψε το αντικείμενο, σύμφωνα με τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ Avi Loeb.

Το αντικείμενο ήταν ορατό με τηλεσκόπιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, προτού πλησιάσει υπερβολικά τον ήλιο, και είναι πιθανό να επανεμφανιστεί τον Δεκέμβριο στην άλλη πλευρά του ήλιου.

«Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με το 3I/ATLAS», δήλωσε στο BBC News το καλοκαίρι, ο αστρονόμος Μάθιου Χόπκινς από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Μόλις ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή, όπου για τέσσερα χρόνια προβλέπαμε την ανακάλυψη διαστρικών αντικειμένων. Και τώρα, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, βρήκαμε ένα», πρόσθεσε.

Ο κομήτης ενδέχεται να δημιουργήθηκε πριν από επτά δισ. χρόνια

Με βάση την ταχύτητά του, ο Χόπκινς εκτιμά ότι το αντικείμενο μπορεί να είναι ηλικίας άνω των επτά δισεκατομμυρίων ετών και ενδεχομένως αποτελεί τον πιο αξιοσημείωτο διαστρικό επισκέπτη μέχρι σήμερα.

Ο 3I/ATLAS εντοπίστηκε πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 2025 από το τηλεσκόπιο ATLAS στη Χιλή, όταν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 670 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο.

Ο Χόπκινς πιστεύει ότι το αντικείμενο προέρχεται από τον «παχύ δίσκο» του Γαλαξία, μια περιοχή που φιλοξενεί αρχαία άστρα τα οποία περιφέρονται πάνω και κάτω από το επίπεδο του γαλαξιακού δίσκου, όπου βρίσκεται ο Ήλιος και η πλειονότητα των αστεριών.

Πώς σχηματίστηκε ο κομήτης 3I/ATLAS

Η τροχιά του 3I/ATLAS υπολογίζεται μέσω μοντέλου που ανέπτυξε ο ίδιος ο Χόπκινς. Σχηματίστηκε πιθανότατα γύρω από ένα παλαιό άστρο και αποτελείται κυρίως από παγωμένο νερό, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι, καθώς πλησιάζει προς τον Ήλιο αργότερα μέσα στο έτος, η ηλιακή ακτινοβολία θα θερμάνει την επιφάνειά του, προκαλώντας εκρήξεις ατμού και σκόνης και δημιουργώντας πιθανώς μια λαμπερή «ουρά».

«Είναι ένα αντικείμενο από μια περιοχή του Γαλαξία που δεν έχουμε δει ποτέ από κοντά», σημειώνει ο καθηγητής Κρις Λίντοτ, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Υπάρχει περίπου 66% πιθανότητα αυτός ο κομήτης να είναι παλαιότερος από το ηλιακό μας σύστημα και να περιπλανιέται στο διαστρικό διάστημα από τότε», προσθέτει.

Όπως εξηγεί ο Χόπκινς, τα διαστρικά αντικείμενα σχηματίζονται γύρω από άλλα άστρα, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους. «Η σύνδεσή τους με τα μητρικά τους άστρα μάς επιτρέπει να μελετήσουμε τον αστρικό πληθυσμό του Γαλαξία», τονίζει.

Με πληροφορίες από nasa.gov, livenowfox.com