Γιατί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ήταν ανάξια για το Νόμπελ Ειρήνης

Μπορεί το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ να είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να αλλάξει χέρια ή να «μοιραστεί» με ένα τρίτο πρόσωπο, όμως η φετινή παραλήπτρια του βραβείου, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, το παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

«Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε η Ματσάδο στους δημοσιογράφους μετά την αναχώρησή της από τον Λευκό Οίκο και την άφιξή της στο Καπιτώλιο. Η ίδια σχολίασε ότι το έκανε «ως αναγνώριση της μοναδικής δέσμευσής του για την ελευθερία μας». Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ματσάδο του είχε αφήσει το μετάλλιο για να το κρατήσει και είπε ότι ήταν τιμή του που τη γνώρισε.

Όπως διευκρινίζει στη LiFO ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, ένας κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης έχει κάθε δικαίωμα να δωρίσει «τον υλικό φορέα» του βραβείου, δηλαδή το χαρακτηριστικό χρυσό μετάλλιο με το πρόσωπο του Άλφρεντ Νόμπελ, σε οποιονδήποτε φορέα επιθυμεί. Αν θέλει, μπορεί «ακόμη και να το καταστρέψει, να το κάνει θρύψαλα», εξηγεί ο κ. Καραμπατζός, όμως «δεν είναι νοητό να έχει την εξουσία διάθεσης του τίτλου, να μπορεί να διαθέσει το ηθικό φορτίο που συνοδεύει τη συγκεκριμένη τιμή, η οποία και του αποδόθηκε για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους (ακόμη και εσφαλμένους ενίοτε)».

Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Η στάση της Ματσάδο προς τον Τραμπ «φανερώνει πολιτικές σκοπιμότητες που δεν γνωρίζουμε»

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα «φαίνεται ότι επέλεξε να δωρίσει στον Αμερικανό πρόεδρο τόσο τον υλικό φορέα του βραβείου όσο και τον τίτλο». Στην ουσία, με την πράξη της η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποδηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο δίκαιος παραλήπτης του βραβείου, άσχετα με την απόφαση του Νορβηγικού Ινστιτούτου να δώσει στην ίδια τη διάκριση.

Ως προς τα κίνητρά της, ο κ. Καραμπατζός αναφέρει ότι η Ματσάδο «μπορεί να το έκανε για κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε» και «μπορεί μάλιστα να επεδίωξε κάτι καλό για τον λαό της». Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για το πόσο θα ήθελε να γίνει κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης και η Washington Post ανέφερε ότι μετά τη βράβευση της Ματσάδο, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος που αποδέχθηκε το βραβείο, αντί να του το παραχωρήσει.

Κατά τον κ. Καραμπατζό, «η ανταπόκρισή της στην επιμονή του Αμερικανού προέδρου φανερώνει, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δουλοπρέπεια», καθώς δείχνει «ότι δεν ήταν φορέας των αξιών και αρχών που θα έπρεπε να συνοδεύουν έναν αποδέκτη του Νόμπελ Ειρήνης».