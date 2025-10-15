Γιατί η Ιταλία παράγει τόσα πολλά γιοτ;

Η Ιταλία έχει κυριαρχήσει πάνω από το 50% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής γιοτ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την κορυφαία πλατφόρμα πληροφοριών για superyacht SuperYacht iQ.

Τα επόμενα μεγαλύτερα ποσοστά στην αγορά τα τελευταία 10 χρόνια είναι μόλις 10% για το Ηνωμένο Βασίλειο και 8% για την Τουρκία, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την κυριαρχία της Ιταλίας στον τομέα της κατασκευής γιοτ πολυτελείας.

Μια κοινή έκθεση το 2022 από την Altagamma-Deloitte και την ICE, τον Ιταλικό Οργανισμό Εμπορίου, αποκάλυψε ότι η βιομηχανία κατασκευής γιοτ της Ιταλίας είχε οικονομικό αντίκτυπο 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (11,4 δισεκατομμύρια ευρώ) και υποστήριξε πάνω από 54.000 θέσεις εργασίας. Όταν συμπεριληφθεί ο θαλάσσιος τουρισμός, η συνολική συμβολή του τομέα στην οικονομία της Ιταλίας, αυξήθηκε στα 32,3 δισεκατομμύρια δολάρια (27,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η ιταλική κατασκευή σκαφών ηγείται από κολοσσούς της βιομηχανίας όπως Azimut, Benetti και Ferretti. Άλλοι εξέχοντες κατασκευαστές είναι οι Mangusta, Palumbo Group και Next Yacht Group.

Συλλογικά, παράγουν εκατοντάδες γιοτ ετησίως- 135 σκάφη άνω των 98 ποδιών (30 μέτρων) ολοκληρώθηκαν το 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός εκείνο το έτος, η Τουρκία, παρέδωσε μόνο 19 γιοτ συγκρίσιμου μεγέθους.

Ενώ υπάρχουν χώρες που παράγουν πολύ μεγαλύτερα γιοτ κατά μέσο όρο, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, για παράδειγμα, η Ιταλία ηγείται όσον αφορά τις καθαρές μονάδες.

Γιατί η Ιταλία παράγει γιοτ σε τόσο εξαιρετική κλίμακα;

Η απάντηση βρίσκεται στον βαθύ και διαρκή δεσμό της Ιταλίας με τη θάλασσα. Με 7.600 χιλιόμετρα ακτογραμμής και στρατηγική θέση κοντά στις κύριες εμπορικές οδούς της Ευρώπης, η Ιταλία ανέπτυξε νωρίς τις ναυπηγικές της δυνατότητες, θέτοντας τα θεμέλια για μια ακμάζουσα ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εμπορική ναυπηγική εξελίχθηκε σε κατασκευή πολυτελών σκαφών αναψυχής, υποστηριζόμενη από πληθώρα υποδομών, γενεαλογική εμπειρογνωμοσύνη και εξειδικευμένο τοπικό εργατικό δυναμικό.

Σήμερα, οι Ιταλοί ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής αποτελούν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Προσωπικότητες υψηλού προφίλ όπως ο επικεφαλής της Formula 1, Flavio Briatore, τα fashion icons, Domenico Dolce και Stefano Gabbana, οι Giorgio Armani, Roberto Cavalli και Pier Luigi Loro Piana έχουν συνδεθεί με αξιοσημείωτα γιοτ. Μια πλούσια ιστιοπλοϊκή κληρονομιά, ενισχυμένη από αγώνες και ιστιοπλόους παγκόσμιας κλάσης, έχει εδραιώσει περαιτέρω την Ιταλία ως δύναμη στον χώρο των γιοτ.

Επιπλέον, με τόσους πολλούς σχεδιαστές μόδας να επιλέγουν να έχουν στην κατοχή τους γιοτ, είναι σαφές ότι η σύνδεση της Ιταλίας με τον σχεδιασμό και το στυλ παίζει επίσης ρόλο. Πολλά χαρακτηριστικά των superyacht που θεωρούμε στάνταρ σήμερα προέρχονται από την Ιταλία- πράγματα όπως οι ξεδιπλούμενες βεράντες γύρω από το beach club και οι πισίνες με γυάλινο πυθμένα έγιναν δημοφιλή από τα ιταλικής κατασκευής superyacht.

Πολλοί Ιταλοί ιδιοκτήτες δείχνουν επίσης, έντονη προτίμηση για τις εγχώριες μάρκες. Για παράδειγμα, το νέο μοντέλο 940 της Ferretti Yachts πουλήθηκε σε έναν Ιταλό πελάτη, ενώ το Anjelif των 164 ποδιών της Columbus Yachts ανατέθηκε σε έναν κορυφαίο Ιταλό επιχειρηματία.

Το πάθος της χώρας για τη ναυσιπλοΐα ζωντανεύει σε εκδηλώσεις όπως η Διεθνής Έκθεση Σκαφών στη Γένοβα, η κορυφαία ιταλική έκθεση μηχανοκίνητων γιοτ.

Η κυριαρχία της Ιταλίας στην κατασκευή σκαφών αναψυχής είναι προϊόν αιώνων ναυτικής παράδοσης, καθώς και μιας κουλτούρας που εκτιμά τον σχεδιασμό, το στυλ και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία σε συνδυασμό με μια αδιάκοπη προσπάθεια για καινοτομία.

Από οικογενειακά ναυπηγεία έως παγκόσμιους ηγέτες της βιομηχανίας, η χώρα έχει χτίσει μια κληρονομιά για τον εαυτό της ως μια δύναμη στον τομέα του superyachting.

Με πληροφορίες από Forbes