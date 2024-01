Γιατί η Gen- Z πιστεύει ότι «γερνάει σαν το γάλα»;

Αυτό που ζούμε τώρα είναι κάπως αποπροσανατολιστικό, ειδικά για όσους από εμάς –τι να γίνει τώρα;- μεγαλώνουμε: Κοιτάμε αριστερά και οι έφηβοι ψωνίζουν ρετινόλη και ορούς αντιγήρανσης..! Κοιτάμε δεξιά και βλέπουμε μοντέλα στα 50 και τα 60 τους σε εξώφυλλα περιοδικών με επιδερμίδα πιο λεία από ποτέ. Και μετά βλέπουμε και εκπροσώπους της Gen Z.

Πέρσι το καλοκαίρι ένα φίλτρο τεχνητής νοημοσύνης γινόταν ανάρπαστο στο Tik Tok: ήταν αυτό που σου προσέθετε ρυτίδες και πρακτικά σου έδειχνε με τι θα έμοιαζες όταν γερνούσες (συνήθως με τη μαμά σου ή τη γιαγιά σου, αλλά για τους νεαρούς Influencers όλο αυτό ήταν κάτι το απίστευτο!).

Το άγχος γύρω από τη γήρανση μπορεί να είναι παγκόσμιο, αλλά πρόσφατα ορισμένα μέλη της γενιάς Z εξέφρασαν έντονη ανησυχία. Μερικές ευρέως διαδεδομένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προώθησαν τη βασανιστική θεωρία ότι η Gen Z «γερνάει σαν το γάλα», δηλαδή όχι ακριβώς καλά και με τον χρόνο να μη φέρεται με τόση ευγένεια στα πρόσωπα της.

Σε ένα βίντεο στο TikTok που έχει προβληθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια φορές, ο Jordan Howlett, ένας 26χρονος με πυκνή γενειάδα και γυαλιά καθηγητή, λέει ότι πιστεύει ότι αυτός και άλλα μέλη της Gen Z φαίνονται πιο ώριμα λόγω των στρεσογόνων παραγόντων που έχουν συσσωρευτεί ακριβώς σε αυτή τη γενιά. Σε ένα άλλο βίντεο, μια νεαρή γυναίκα χωρίς ρυτίδες, η Taylor Donoghue, μιλά για την οργή των σχολιαστών της που για κάποιο λόγο πίστεψαν ότι είναι γύρω στα 30, ενώ είναι μόλις 23 ετών.

"Bye digging my own grave", (μτφρ.: «Αντίο! Σκάβω τον ίδιο μου τον τάφο»), έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεό της.

Κάπου εδώ ας σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη αυτής της γενιάς είναι γύρω στα 27. Και πάλι, όλο αυτό δεν λέει τίποτα ή για την ακρίβεια λέει ότι και οι εκπρόσωποι αυτής της συγκεκριμένης γενιάς, όπως εκείνη της προηγούμενης και αυτοί της επόμενης, απλώς μεγαλώνουν. Αλλά και πάλι είναι μια γενιά που δεν μπορεί να μείνει μακριά από τα trends.

Ας σημειωθεί επίσης, ότι όλη αυτή η έγνοια της Gen Z με τα γεράματα, τη ρετινόλη και την εφαρμογή ορών αντιγήρανσης ήδη σε παιδάκια είναι κάτι που προκαλεί μία γενικευμένη θυμηδία στα social media. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ειρωνεύονται όλη αυτή την κατάσταση. Αναρωτιούνται αν οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς ανακαλύπτουν τις αντιγηραντικές κρέμες με τον ίδιο ενθουσιασμό που ανακάλυψαν πριν από λίγο καιρό τα χαμηλοκάβαλα τζιν.

Υπάρχουν και κάποιοι, που, προσπαθώντας να καταλάβουν όλη αυτή τη μανία με τα αντιγηραντικά hacks, επιρρίπτουν ευθύνες στους εκπροσώπους αυτής της γενιάς που το έχουν παρακάνει με το άτμισμα, το μακιγιάζ, την κουλτούρα της ακύρωσης ή ακόμα και το κάρμα. Μάλιστα, επιμένουν ότι αυτή η γενιά μεγαλοδείχνει, γιατί χρησιμοποιεί προϊόντα που δεν είναι καν για την ηλικία της.

Άλλοι νέοι και ειδικοί λένε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια γενιά που μεγάλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που ενηλικιώθηκε στην εποχή των fillers και του Facetune, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στις φυσικές σωματικές αλλαγές που συμβαίνουν με την ηλικία.

Η Donoghue, για παράδειγμα, δημιουργός περιεχομένου που ζει στο Μανχάταν, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την διευκόλυναν να συγκρίνει τον εαυτό της όχι μόνο με άλλους αλλά και με νεότερες εκδοχές του εαυτού της, οι οποίες βρίσκονται όλες σε χρονολογική σειρά στην ροή της στο Instagram. Μερικές φορές κάνει scroll πέντε χρόνια πίσω και σκέφτεται: «Θεέ μου, ήμουν τόσο μωρό».

Όταν το βίντεο της με τη λεζάντα «σκάβω τον ίδιο μου τον τάφο» έγινε viral για πρώτη φορά, νόμιζε ότι της κάνουν πλάκα. Αλλά άρχισε να αντιδρά, καθώς οι σχολιαστές ανέλυαν αν ήταν τα μαλλιά της, το κραγιόν της ή το δέρμα της που πίστευαν ότι την έκανε να φαίνεται μεγαλύτερη. «Κάποια στιγμή σκέφτηκα, ξέρετε κάτι, ίσως πρέπει να αυξήσω τις δόσεις ρετινόλη;», είπε, αναφερόμενη σε ένα προϊόν για το δέρμα για την ακμή και τις λεπτές ρυτίδες του προσώπου. Βέβαια, όλα αυτά ενώ η ίδια έχει φίλες που έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν μπότοξ, πριν ακόμη φτάσουν τα 25.

Βέβαια, την παράξενη αυτή κατάσταση με τον φόβο του γήρατος σιγοντάρουν και μια σειρά από τάσεις στο Tik Tok, όπου διάσημοι ηθοποιοί που έχουν ήδη φτάσει στην Τρίτη Ηλικία παρουσιάζονται μέσω αλλεπάλληλων φωτογραφιών τους από την εφηβεία τους μέχρι σήμερα. Αυτή η τάση συνήθως πάει «χέρι – χέρι» με τα άπειρα φίλτρα Τεχνητής Νοημοσύνης που προτείνονται στον χρήστη: με ένα πάτημα του κουμπιού της κάμερας μπορεί να δει πώς θα είναι στα γεράματά του. Ακόμα καλύτερα μπορεί να δει όλα τα στάδια της ωρίμανσής του μέσα στα χρόνια, μέχρι να καταλήξει με κατάλευκα μαλλιά και έναν σωρό (προφανώς ανεπιθύμητες γι’ αυτή τη γενιά) ρυτίδες.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ξεχάσει πώς είναι τα ανθρώπινα πρόσωπα», δήλωσε η Renee Engeln, 47 ετών, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Northwestern και διευθύντρια του Body and Media Lab εκεί.

Μπορούμε να τους κατηγορήσουμε; Η γενιά Z μεγάλωσε κάνοντας ατελείωτο scrolling μέσα από εξιδανικευμένες εκδοχές των δικών τους προσώπων και των προσώπων των άλλων, δήλωσε η Engeln. «Έχουν συναντήσει περισσότερες εικόνες ανθρώπων με αντιγηραντικές αισθητικές επεμβάσεις και λιγότερα παραδείγματα προσώπων που έχουν γεράσει φυσικά», πρόσθεσε.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρακτικά συνδέουν τους νέους ανθρώπους με όλα αυτά τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να τροποποιήσουν την ηλικία τους – ή το πρόσωπό τους για την ακρίβεια σε όποια ηλικία βρίσκονται», δήλωσε η Devorah Heitner, 48 ετών, ειδικός στις σχέσεις των παιδιών με την τεχνολογία και συγγραφέας του βιβλίου "Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World". Στο διαδίκτυο, οι 10χρονοι μπορεί να παριστάνουν τους 13χρονους για να αποκτήσουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επειδή θέλουν να συμμετέχουν στη ζωή των ενηλίκων, εξηγεί.

Και όπως είναι αναμενόμενο, τη μεγαλύτερη πίεση την υφίστανται οι νεαρές γυναίκες που βιώνουν ένα τραυματικό παράδοξο. Από τη μία πρέπει να ενηλικιωθούν σύντομα σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία τους στο διαδίκτυο, από την άλλη πρέπει πάντα να δείχνουν φρέσκες, περιποιημένες, νέες. Νεότερες για την ακρίβεια.

«Βασικά, υποτίθεται ότι πρέπει να είσαι 25 ετών από τα 13 έως τα 40 σου», εξηγεί η δρ Χάιτνερ.

Στο σημείο αυτό και στη φάση της όλης μανίας με τα νιάτα συμμετέχουν εδώ και καιρό και οι βιομηχανίες ομορφιάς και καλλυντικών, που στοχεύουν σε όλο και νεότερους πελάτες, μετατοπίζοντας τις προσδοκίες για το πώς ένα άτομοι μοιάζει στα 20, στα 30, στα 40, στα 50 και πέρα από αυτά.

Ορισμένοι δερματολόγοι προωθούν τις διαδικασίες "baby Botox" ή «προ-αναζωογόνησης», οι οποίες έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα μεταξύ των πελατών στα 20 και στα 30 τους. Οι εταιρείες φροντίδας δέρματος στοχεύουν σε ακόμα νεότερες δημογραφικές ομάδες: σύμφωνα με ένα άρθρο της Wall Street Journal, η Bubble Skincare, μια εταιρεία που πουλά ενυδατικές κρέμες και κρέμες που φωτίζουν τα μάτια, συνεργάζεται με περίπου 2.000 εκπροσώπους της νεολαίας ηλικίας 13 και 14 ετών.

Αν και η Gen Z μπορεί να είναι απίστευτα παγιδευμένη σε αυτό το μάρκετινγκ και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντιμετώπιση της γήρανσης και των γηρατειών -ακόμα και στην ηλικία των 20 ετών- δεν είναι κάτι καινούργιο, δήλωσε η Sari Botton, 58 ετών, συντάκτρια του Oldster Magazine, μιας ψηφιακής έκδοσης για τη γήρανση. Η ίδια μάλιστα αναρωτιέται αν αυτή η όψιμη ευαισθησία της Gen Z με τα γεράματα μπορεί να έχει να κάνει λιγότερο με την εμφάνισή τους και περισσότερο με το άγχος τους για την επόμενη φάση της ενηλικίωσης ή της ωρίμανσης τους.

Σύμφωνα με την Botton, όλο αυτό αφορά τη συνειδητοποίηση ότι –ναι, και οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς- θα πρέπει να κάνουν κάποιες ενήλικες επιλογές, από τις οποίες λίγοι ξεφεύγουν σ’ αυτή τη ζωή και πάλι όχι τόσο όσο νομίζουν.

Καθώς μεγαλώνουν, οι Gen Z-ers θα πρέπει επίσης να αφήσουν τη νεότητα ως κεντρικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, δήλωσε ο Howlett, του οποίου το βίντεο σχετικά με το να φαίνονται μεγαλύτεροι οι εκπρόσωποι της γενιάς του ήδη από τα 25 τους, προκάλεσε περισσότερα από 60.000 σχόλια. Πιστεύει ότι ο φόβος της γενιάς Z για τη γήρανση συνοδεύεται από ανασφάλεια για το τι θα ακολουθήσει στη ζωή τους.

«Η Gen Z ανησυχεί τόσο πολύ για το αν θα κλείσει τα 30, εκείνη τη στιγμή που υποτίθεται ότι πρέπει να τα έχεις όλα έτοιμα», εξηγεί, εννοώντας την επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική αποκατάσταση. Αυτές οι ανασφάλειες είναι πανάρχαιες, αλλά όλο και περισσότερο συμβαίνουν μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών.

«Το άγχος μας για τα γεράματα ήταν κάτι που παλαιότερα διαχειριζόμασταν ιδιωτικά στο σπίτι μας ή ενδεχομένως με τα μέλη της οικογένειάς μας ή έστω στενούς φίλους. Τώρα είναι κάτι που συμβαίνει στο Tik Tok μπροστά σε κοινό», καταλήγει η Engeln.

Με στοιχεία από New York Times