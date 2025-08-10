Γιατί η Γαλλία δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό: Πώς υποδέχεται 100 εκατ. τουρίστες ετησίως

Την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν έντονα στον υπερτουρισμό, με διαδηλώσεις, γκράφιτι και άλλες μορφές διαμαρτυρίας, η Γαλλία - παρά το γεγονός ότι είναι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον κόσμο - φαίνεται να έχει… «ανοσία» στο φαινόμενο.

Η χώρα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 100 εκατομμύρια επισκέπτες, ωστόσο σπάνια απασχολεί τα πρωτοσέλιδα για κινητοποιήσεις κατά του τουρισμού, σε αντίθεση με γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου η αγανάκτηση για τις υπερπλήρεις πόλεις, την αύξηση των ενοικίων και την κακή συμπεριφορά ορισμένων επισκεπτών εντείνεται.

Αν και δεν υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζουν η μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η ισχυρή υποδομή και η σκόπιμη διασπορά των επισκεπτών σε διαφορετικές περιοχές και εποχές.

Φωτογραφία: Unsplash

Η Γαλλία προετοιμάστηκε νωρίτερα από άλλες χώρες για τις προκλήσεις του υπερτουρισμού. Ο εθνικός οργανισμός τουριστικής ανάπτυξης, Atout France, έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα του σχεδίου «Destination France». Το 2021, η κυβέρνηση διέθεσε 1,9 δισ. ευρώ για την προώθηση ενός πιο «πράσινου» και υπεύθυνου τουρισμού, με έμφαση στα σιδηροδρομικά ταξίδια, την ανάπτυξη μεσαίων πόλεων και την προβολή λιγότερο γνωστών προορισμών.

Το 2024, η στρατηγική ενισχύθηκε με νέες επενδύσεις σε οικολογικό, συμπεριληπτικό και τεχνολογικά καινοτόμο τουρισμό, με στόχο διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας, μικρότερη συγκέντρωση επισκεπτών και πιο ουσιαστικές εμπειρίες.

Φωτογραφία: Unsplash

Η Γαλλία διαθέτει ένα από τα εκτενέστερα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ευρώπης, με 28.000 χλμ. γραμμών, εκ των οποίων 2.800 χλμ. υψηλής ταχύτητας. Πόλεις με μόλις 20.000 κατοίκους έχουν συχνά δικό τους σταθμό, ενώ η απόσταση Παρίσι–Μασσαλία καλύπτεται σε μόλις τρεις ώρες.

Το 2023, η Γαλλία απαγόρευσε ορισμένες εσωτερικές πτήσεις που μπορούν να γίνουν με τρένο σε λιγότερο από δυόμισι ώρες, ενισχύοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και αναδεικνύοντας περιοχές που έως τότε παραμελούνταν.

Η Γαλλία δεν έχει έναν και μόνο υπερτουριστικό πόλο. Από τα κάστρα του Λίγηρα και τα οινοποιεία της Αλσατίας έως τα γραφικά χωριά λίγα χιλιόμετρα από το Παρίσι, η χώρα έχει επενδύσει στη διάχυση των επισκεπτών και στην ανάδειξη διαφορετικών περιοχών.

Φωτογραφία: Unsplash

Με μακρά παράδοση ως σταυροδρόμι πολιτισμών, η Γαλλία έχει ενσωματώσει την υποδοχή επισκεπτών στην ταυτότητα και την οικονομία της. Παράλληλα, η τουριστική κίνηση ενισχύεται από αγορές όπως η Ινδία, η Νοτιοανατολική Ασία, η Αυστραλία και η Αφρική, με ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες πέρα από τις μεγάλες πόλεις.

Αν και η χώρα δεν στερείται προκλήσεων, όπως οι συχνές απεργίες ή η αυξημένη επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς περιοχές μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, έχει θεσπίσει μέτρα για την αποτροπή κρίσεων.

Φωτογραφία: Unsplash

Ο νόμος «Loi le Meur» του 2024 δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, να μειώνουν τις επιτρεπόμενες διανυκτερεύσεις από 120 σε 90 ετησίως και να επιβάλλουν πρόστιμα σε παραβάτες.

Με τη ρύθμιση της αγοράς καταλυμάτων και την έγκαιρη επένδυση σε βιώσιμες πρακτικές, η Γαλλία φαίνεται να έχει θωρακιστεί απέναντι στον υπερτουρισμό – πολύ πριν αυτός χτυπήσει την πόρτα της.

Με πληροφορίες από Euronews