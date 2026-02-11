Γιατί η Φινλανδία βάζει τη φιλία πάνω απ’ όλα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Όταν σκεφτόμαστε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα σε ρομαντικά δείπνα υπό το φως των κεριών, κόκκινα τριαντάφυλλα και σοκολάτες σε σχήμα καρδιάς.

Γενικά στις περισσότερες δυτικές χώρες, η 14η Φεβρουαρίου είναι μία ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στον έρωτα, με παραδόσεις που μετρούν αιώνες. Στη Φινλανδία όμως, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει διαφορετικό χαρακτήρα και μια πιο φιλική προσέγγιση.

Εκεί ονομάζεται Ystävänpäivä, δηλαδή «ημέρα του Φίλου». Και παρότι ο ρομαντισμός δεν απουσιάζει, δεν βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η φιλία είναι η πραγματική πρωταγωνίστρια. Για τους Φινλανδούς, η αγάπη δεν περιορίζεται στις ερωτικές σχέσεις, αλλά περιλαμβάνει τους φίλους, τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα σου, εκείνους που αποτελούν σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Γιατί, τελικά, τι είναι ο έρωτας αν όχι μια βαθιά μορφή φιλίας;

Σε αντίθεση με τις μακρόχρονες παραδόσεις άλλων χωρών, το Ystävänpäivä είναι μια σχετικά νέα γιορτή. Εμφανίστηκε στη Φινλανδία τη δεκαετία του 1980 και καθιερώθηκε επίσημα στα ημερολόγια το 1996.

Η ιδέα για μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στη φιλία προήλθε το 1979 από την καρδιολογική ένωση του Τάμπερε. Χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο σύμβολο της κόκκινης καρδιάς και με τη στήριξη του Φινλανδικού Ερυθρού Σταυρού, που τύπωσε τις πρώτες κάρτες Ystävänpäivä, η γιορτή άρχισε να κερδίζει έδαφος.

Πολύ σύντομα, οι Φινλανδοί αγκάλιασαν την ιδέα μιας ημέρας όπου μπορούν να εκφράσουν ανοιχτά την εκτίμηση και την αγάπη τους προς τους φίλους τους. Σήμερα, το Ystävänpäivä είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής ημέρα αποστολής καρτών στη Φινλανδία, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

Από ένα τρυφερό μήνυμα σε έναν κολλητό φίλο μέχρι ένα χαριτωμένο σημείωμα σε έναν συνάδελφο ή ακόμη κι ένα διακριτικό (ή όχι και τόσο διακριτικό) υπονοούμενο σε έναν κρυφό έρωτα, οι Φινλανδοί αγαπούν να βάζουν τα συναισθήματά τους στο χαρτί.

Φυσικά, δεν λείπουν τα λουλούδια και οι σοκολάτες, η ουσία όμως, δεν βρίσκεται στην αξία του δώρου αλλά στην κίνηση και στη σκέψη.

Το Ystävänpäivä υπενθυμίζει ότι η αγάπη έχει πολλές μορφές. Δεν περιορίζεται στα ζευγάρια ούτε απαιτεί μεγάλες χειρονομίες. Μπορεί να βρίσκεται σε έναν καφέ με φίλους, σε ένα ζεστό «ευχαριστώ», σε μια κάρτα που φτάνει απροσδόκητα στο γραμματοκιβώτιο σου.

Mε πληροφορίες από findingfinland.com