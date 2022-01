Γιατί η εικονογράφηση ενός μαύρου εμβρύου έγινε viral - «Όχι στην αναπαραγωγή προκαταλήψεων»

Μια εικονογράφηση ενός μαύρου εμβρύου στη μήτρα έγινε viral τον περασμένο Δεκέμβριο, με πολλούς να σχολιάζουν στα social media πως ήταν η πρώτη φορά που βλέπουν αποτύπωση εμβρύου ή εγκύου με μαύρο δέρμα.



Η τρομακτική αυτή απήχηση που είχε η εικόνα αυτή αιφνιδίασε τον Chidiebere Ibe, πρωτοετή της Ιατρικής και δημιουργό τής απεικόνισης, την οποία περιγράφει «ως ένα από τα σχέδιά μου για τη διαφορετικότητα στις ιατρικές εικονογραφήσεις».



Η εικόνα αυτή πυροδότησε το δημόσιο διάλογο για την έλλειψη εκπροσώπησης σε επιστημονικές εικονογραφήσεις - εικόνες που βρίσκονται σε διδακτικά βιβλία, πανεπιστημιακές εκδόσεις και επιστημονικές θεωρήσεις.



Μετά το "Mind the Gap: A clinical handbook of signs and symptoms in Black and Brown Skin," που δημοσιεύτηκε το 2020, ο 25χρονος Ίμπε, που είναι διευθυντής δημιουργικού στην Ένωση Μελλοντικών Αφρικανών Νευροχειρουργών (Association of Future African Neurosurgeons), εκλήθη να εικονογραφήσει μέρος της δεύτερης έκδοσης τού εγχειριδίου που επεξηγεί μια σειρά παθήσεων που εμφανίζονται σε πιο σκούρο τού λευκού δέρμα.



«Η δουλειά του Chidiebere αποκαλύπτει κάποιες από τις κραυγαλέες προκαταλήψεις στην Ιατρική τις οποίες ίσως αγνοούμε. Η εκπροσώπηση στη δημόσια υγεία είναι επιτακτική για τη διασφάλιση πως δεν επιτρέπουμε την καλλιέργεια εγγενών προκαταλήψεων στο κεφάλι μας» εξηγεί ο συνδημιουργός του εγχειριδίου Malone Mukwende.



Ο Ίμπε που πήρε πτυχίο Χημείας στη Νιγηρία και σπουδάζει τώρα Ιατρική στην Ουκρανία, ξεκίνησε τις ιατρικές εικονογραφήσεις το 2020 και έχει ήδη δημιουργήσει εικόνες που απεικονίζουν όλες την ανατομία και μια σειρά παθολογιών -όπως δερματικές παθήσεις, έρπητες, λοιμώξεις του αναπνευστικού και κακώσεις της σπονδυλικής στήλης- σε μαύρους ανθρώπους.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η έλλειψη εικονογραφήσεων κυρίως δερματικών παθήσεων καθιστά δύσκολη τη διάγνωσή τους σε μαύρους για τους φοιτητές. Ο συνεργάτης του ευελπιστεί πως μαζί με τον Ίμπε θα δημιουργήσουν «ένα αποτύπωμα για τον κόσμο» στο πλαίσιο τού πώς πρέπει να είναι τα συμπεριληπτικά όλων των δερματικών τόνων ιατρικά εγχειρίδια.

Παρότι ο πληθυσμός της Αφρικής αποτελεί το ένα όγδοο του παγκόσμιου, η ήπειρος εκπροσωπεί λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας έρευνας μεταξύ 2012 - 2016. Ακόμη και στη Νιγηρία, οι εικόνες λευκών κυριαρχούν στα ιατρικά βιβλία, υποστηρίζει ο Ίμπε. Στόχος του είναι να συμβάλλει στην αποκατάσταση του φαινομένου αυτού.

«Θέλω να γίνει κανονικότητα ώστε όποιος αναζητά διαδικτυακά μια συγκεκριμένη δερματική πάθηση, μια ιδιαίτερη ιατρική πρόκληση, να υπάρχουν μαύρες εικονογραφήσεις, αλλά και άλλες έγχρωμων ανθρώπων».



Με πληροφορίες από CNN